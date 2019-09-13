В республике Алтай зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

"В 11.15 (07.15 мск) от Единой геофизической службы РАН поступило сообщение о том, что толчок 5,3 магнитуд зарегистрирован в 30 километрах севернее от села Акташ, второй там же в 11.29 (07.29 мск) 5,1 магнитуд. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.