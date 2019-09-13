В республике Алтай зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

БАРНАУЛ, 13 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в 30 километрах от села Акташ в республике Алтай, пострадавших и разрушений нет, сообщает пресс-служба МЧС республики.
"В 11.15 (07.15 мск) от Единой геофизической службы РАН поступило сообщение о том, что толчок 5,3 магнитуд зарегистрирован в 30 километрах севернее от села Акташ, второй там же в 11.29 (07.29 мск) 5,1 магнитуд. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.
Жалоб от населения не поступало, сообщений о выходе из строя объектов жизнеобеспечения нет. Работа систем энергоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и систем связи не нарушена.
Население Горно-Алтайска, а также Маймы в социальных сетях рассказывает о качающейся мебели и ощущении толчков. Колебания почвы также ощутили жители Онгудайского, Улаганского, Усть-Канского и Чемальского районов.
По данным сейсмологической опытно-методической экспедиции министерства образования и науки Казахстана, подземные толчки силой 2-3 балла по шкале МSК-64 ощущались в городах Зыряновск, Риддер и Усть-Каменогорск в Восточно-Казахстанской области.