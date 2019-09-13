Источник назвал кандидатов на пост главы комитета Совфеда по науке

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Место председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, которое станет вакантным в конце сентября-начале октября, могут занять сенаторы Лилия Гумерова или Любовь Глебова, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
Зинаида Драгункина, возглавлявшая комитет с 2011 года и представлявшая в Совфеде Мосгордуму, сложит с себя сенаторские полномочия, поскольку не переизбиралась в верхнюю палату.
По словам собеседника агентства, наибольшие шансы занять место главы комитета имеет первый зампред Драгункиной Лилия Гумерова.
"Но весьма вероятно, что будет отдано предпочтение Любови Глебовой", - сказал он.
Глебова, представляющая в Совфеде Удмуртию, до 2017 года возглавляла Россотрудничество. Сейчас она является первым зампредом комитета верхней палаты по регламенту.