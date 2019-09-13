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РИА Новости

Экс-депутат Рады предупредил об ожидающем Украину газовом коллапсе

06:26 13.09.2019 (обновлено: 17:02 13.09.2019)
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© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в TwitterТруба для строительства газопровода Nord Stream 2
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В "Нафтогазе" ожидают коллапса после прекращения транзита российского газа, об этом написал в фейсбуке экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, сославшись на свой источник в газовой компании.
По словам политика, "специалисты просто в шоке от того, что может произойти этой зимой", "в центральном офисе "Нафтогаза" просто бардак", а сама структура превратилась в "конвейер для отмывания денег".
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Кроме того, как утверждает Журавко, информация о закачке в украинские хранилища 17 миллиардов кубометров газа не соответствует действительности. Руководство "Нафтогаза", по его словам, надеется на то, что Европа вынудит Россию сохранить транзит газа через Украину.

Если <…> Россия все-таки откажется от транзита газа и мы хоть как-то какое-то количество газа начнем просить для закачки из Европы, то Европа не даст нам этого газа. Потому что у них газа катастрофически не будет хватать", — привел Журавко слова источника в "Нафтогазе".

Экс-депутат отметил, что в результате топливо окажется слишком дорогим и 16 украинских городов, включая Одессу, Херсон, Николаев, Запорожье и Мариуполь, окажутся без газоснабжения.

Споры о транзите

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года, и пока определенности относительно их будущего нет.
Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии, последняя состоялась в январе.
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ЕК предложила сторонам подписать новый контракт сроком на десять лет. Также была озвучена позиция, что объемы транзита должны быть привлекательными, в том числе для инвесторов, участвующих в модернизации украинской газотранспортной системы.
В Москве, в свою очередь, отметили, что контракт должен быть коммерчески интересным и для России.
Новый раунд трехсторонних переговоров намечен на середину сентября.
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Вчера, 17:01РИА Новости
Дело – труба!
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Алексей ЖуравкоСитуация на УкраинеНафтогаз УкраиныЭкономика
Популярные комментарии
Глупость пишут. Они сделали всё для окончания транзита. Шли к этому долго и упорно. Кормить фашистов это преступление против своей страны и её интересов. Кто продолжит транзит, впоследствии пойдёт под суд за поддержку марионеточного-фашистского режима.
13 сентября, 06:33
ВШВасилий Штоков
24630015
Столько слухов и предположение "что же будет?" Была бы позиция Газпрома и России жёсткой, четкой и определённой - не было бы никакого гадания "на ромашке"! А то сопли жуют : "если Украина на что-то там согласится... если то, если это, то мы можем,... а так если, то так..." Как же Газпром и наше правительство хочет нравится Европе и США!
13 сентября, 07:43
Фиалка ноября
74103110
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