Супрун заподозрила у Зеленского раздвоение личности

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун предположила, что у президента страны Владимира Зеленского раздвоение личности. Соответствующее заявление она сделала в интервью изданию Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун предположила, что у президента страны Владимира Зеленского раздвоение личности. Соответствующее заявление она сделала в интервью изданию LB.ua

"Я не встречалась с ним (Зеленским. – прим. ред.) или его командой между двумя турами выборов. Думаю, что мы имеем дело с доктором Джекиллом и мистером Хайдом (героем готического романа Р. Стивенсона, который переживает раздвоение личности. - прим. ред.)", - заявила Супрун, отвечая на вопрос об изменении риторики Зеленского ее адрес до и после выборов.

По словам экс-министра, ей кажется, что украинский лидер играет разные роли.