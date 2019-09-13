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РИА Новости

Супрун заподозрила у Зеленского раздвоение личности

01:44 13.09.2019 (обновлено: 07:50 13.09.2019)
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© Фото : Министерство здравоохранения УкраиныУльяна Супрун
Ульяна Супрун
© Фото : Министерство здравоохранения Украины
Ульяна Супрун. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун предположила, что у президента страны Владимира Зеленского раздвоение личности. Соответствующее заявление она сделала в интервью изданию LB.ua.
"Я не встречалась с ним (Зеленским. – прим. ред.) или его командой между двумя турами выборов. Думаю, что мы имеем дело с доктором Джекиллом и мистером Хайдом (героем готического романа Р. Стивенсона, который переживает раздвоение личности. - прим. ред.)", - заявила Супрун, отвечая на вопрос об изменении риторики Зеленского ее адрес до и после выборов.
По словам экс-министра, ей кажется, что украинский лидер играет разные роли.
Супрун была уволена из Министерства здравоохранения Украины 4 сентября. Ее отставки добивались в Раде, считая деятельность Супрун неэффективной. Бывший премьер Украины Владимир Гройсман выступал в защиту и. о. главы Минздрава. В феврале суд в Киеве временно запрещал Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску, в котором ее обвинили в некомпетентности.
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Популярные комментарии
Я уверен, что если бы ее не уволили 4 сентября, то 12 сентября с личностью Зеленского все было бы еще в порядке
13 сентября, 06:37
JJadarozellesuckdick
1630001
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