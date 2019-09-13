Стрижка "под Котовского"

Бритый череп Григория Ивановича вошел в историю отечественного парикмахерского дела: в былые времена достаточно было сказать мастеру: "Под Котовского", и тот сразу же понимал, о чем речь. В годы Гражданской войны брили голову, спасаясь от тифа, конечно, многие, но в душу всем запал именно Котовский.

Человек необычайной смелости и лихости — и самый большой позер из всех легендарных красных героев

Пришел в революцию из криминала. Приятель Мишки Япончика, неустанно досаждавший жандармам не только своими разбойничьими делами, но и удивительным нахальством.

Грабя, обычно представлялся: "Я — Котовский", так что полиции вычислить налетчиков труда не составляло. Зато низы его любили, поскольку умело играл роль Робин Гуда: грабил богатых и кое-что (по мелочи) раздавал бедным.

Остальное тратил на проституток, шикарные рестораны и модные шмотки. В отличие от профессиональных революционеров, сидел и даже был приговорен к смертной казни не за политику, а за уголовные преступления. Однако после революции сделал блестящую карьеру, стал членом Реввоенсовета СССР, награжден тремя орденами Красного Знамени — таких в то время было немного.

С происхождением Григория Ивановича до сих пор путаница. То, что родился в Молдавии, — факт, то, что по матери — русский, а по отцу — обрусевший и православный поляк, похоже, тоже. А вот то, что происходил из шляхетского рода, владевшего имением в Подольской губернии, как утверждал он сам, весьма сомнительно. Есть также версия, что его отцом был российский индолог Григорий Григорьевич Котовский. Очень любивший все приукрашивать, наш герой переписывал собственную биографию столь же легко, как дышал. То, что учился в агрономическом училище, опять — факт, но образование все же не закончил. То, что работал помощником управляющего в нескольких помещичьих имениях Бессарабии, — правда, а вот то, что сам занимал должность управляющего, сомнительно.

Туманно и то, почему ему столь часто приходилось менять место работы. Есть разные версии: каждый раз залезал в карман хозяина, соблазнял хозяйских жен, заступался за батраков. Все правдоподобно, поскольку в духе Котовского. В это время не раз попадался на мелких кражах, но постепенно сколотил банду и превратился в лидера бессарабского бандитского мира. В немалой степени этому способствовал смелый характер и недюжинная физическая сила — в каждой тюрьме Котовский отвоевывал себе место главного авторитета.

Во время русско-японской войны стал уклонистом, но задержали и отправили служить. Из армии, однако, быстро сбежал, снова сколотил банду и занялся любимым делом — грабил имения помещиков. Правда, на этот раз не только грабил, но и сжигал их вместе с крестьянскими долговыми расписками. Местные бедняки были за это премного благодарны, поэтому оказывали ему всяческую помощь, из-за чего поймать Котовского стало еще труднее. Слава дерзкого налетчика — Робин Гуда росла, как на дрожжах. Поймали в январе 1906-го — бежал, но в сентябре того же года снова схватили, дали 12 лет каторги и отправили в Сибирь. И здесь не работал, а управлял другими заключенными, даже сотрудничал с администрацией, надеясь на амнистию по случаю 300-летия дома Романовых . А когда не амнистировали, тут же бежал. И опять собрал банду, расширив на этот раз зону действий: грабил не только помещиков, но и банки.

Вот как описывала Котовского в секретной депеше жандармерия: "Прекрасно говорит по-русски, румынски и еврейски, а равно может изъясняться на немецком и чуть ли не на французском языках. Производит впечатление вполне интеллигентного человека, умного и энергичного. В обращении старается быть со всеми изящным, чем легко привлекает на свою сторону симпатии всех имеющих с ним общение. Выдавать он себя может за управляющего имениями, а то и помещика, машиниста, садовника, сотрудника какой-либо фирмы или предприятия, представителя по заготовке продуктов для армии и прочее. Старается заводить знакомства и сношения в соответствующем кругу… В разговоре заметно заикается. Может разыгрывать настоящего джентльмена. Любит хорошо и изысканно питаться".

В 1916-м не смог уйти от погони, был ранен и вновь арестован. На этот раз приговорили к повешению. В то время Одесский военно-окружной суд находился в подчинении командующего Юго-Западным фронтом генерала Брусилова, который и должен был утвердить смертный приговор. Однако не утвердил, а отсрочил. Уговорила мужа генеральша, которой Котовский писал покаянные письма, умоляя о помощи. А вскоре пришел и Февраль 1917 года . Удивительно, конечно, но за налетчика, слава о котором уже дошла до столицы, ходатайствовали министр Гучков и адмирал Колчак . Освободили по личному распоряжению Керенского

Котовский тут же явился в одесский оперный театр, прервал арию Кармен и, произнеся под бурные аплодисменты пламенную революционную речь, провел аукцион, выставив на продажу свои кандалы. Купил один из местных купцов. Вероятно, как оберег от бандитов.

До Октября Котовский успел повоевать на Румынском фронте, был произведен в прапорщики и награжден Георгиевским крестом. А после Октября Григорий Иванович встал на сторону большевиков и воевал уже за них. В этот период жизнь снова свела Котовского и Япончика, который к этому моменту стал криминальным королем Одессы. Царствовал, однако, недолго: королевство Япончика пало под ударами чекистов и Котовского. Бандитов разоружили, но потом решили отправить их на фронт против Петлюры под присмотром Григория Ивановича.

Сотрудничество с бывшим приятелем оказалось недолгим. В бою люди Япончика обычно бежали, предпочитая заниматься грабежами и мародерством. Иона Эммануилович Якир и революционно обновленный Котовский все эти безобразия терпеть не стали, поэтому Япончика и многих из его людей расстреляли. Впрочем, есть и другие версии его гибели, что неудивительно — это же Япончик, Беня Крик у Бабеля, фигура столь же легендарная, как и сам Котовский.

Дальнейшая карьера развивалась стремительно. Впрочем, многие смелые и инициативные люди в те лихие времена делали карьеру очень быстро. Командовал кавалерийской бригадой, дивизией, в 1920 году вступил в партию. С кем только не воевал, включая Махно , который когда-то искренне мечтал подружиться с Григорием Ивановичем, находя в нем родственную душу. Был и карателем, подавляя восстание Антонова.

© РИА Новости Части 17-й кавалерийской дивизии Червонного казачества под командованием Григория Котовского в походе. Юг России, 1920 год. © РИА Новости Части 17-й кавалерийской дивизии Червонного казачества под командованием Григория Котовского в походе. Юг России, 1920 год.

Причина гибели Котовского столь же запутанна, как и его жизнь. Убийца известен — стрелял его старый знакомый, некто Мейер Зайдер по прозвищу Майорчик, одно время — хозяин самого известного публичного дома в Одессе. Трудно понять почему. Потому что был когда-то "адъютантом" Япончика? Но потом он же вполне комфортно чувствовал себя на службе и у Котовского. На следствии Зайдер много врал и путался в показаниях.

Приговорили к десяти годам, но отсидел меньше трех и вышел по УДО. Хотя для него было бы лучше, если бы на волю не выходил, поскольку бывшие сослуживцы Котовского его тут же застрелили. И, что примечательно, никого за это не наказали.

На похороны Григория Ивановича прибыли видные военные: Буденный , Егоров, Якир, члены украинского правительства. А тело покойного забальзамировали и положили в мавзолей, честь по тем временам просто уникальная. До наших дней мавзолей, правда, не дожил — в Отечественную войну уничтожили немцы.

CC0 / Ssr / Мавзолей Григория Котовского в городе Котовск. 2006 год CC0 / Ssr / Мавзолей Григория Котовского в городе Котовск. 2006 год

Революция написала немало экзотических биографий, Котовский как раз из этого ряда. Сначала известный "на районе" хулиган, потом криминальный "пахан" и по совместительству Робин Гуд. Наконец, революционный герой. И каратель, удостоенный мавзолея.