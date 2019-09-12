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РИА Новости

Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году

23:56 12.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЗаседание кабинета министров Украины
Заседание кабинета министров Украины
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Заседание кабинета министров Украины. Архивное фото
КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Премьер Украины Алексей Гончарук на встрече с президентом Эстонии заявил, что Киев намерен присоединиться к энергорынку ЕС в 2025 году.
"Мы заинтересованы в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок. В наших планах присоединиться к энергорынку Европы уже в 2025 году ", - приводит слова Гончарука пресс-служба кабмина.
Также он отметил, что Украина намерена отказаться от советских Жилищного и Трудового кодексов, которые были приняты еще в 60-х годах. "Наши страны имеют общий исторический опыт. Верю, что Украина, наконец, окажется в европейской семье, и мы снова встретимся в рамках объединения", - заявил премьер.
Также Гончарук добавил, что правительство заинтересовано глубже понять опыт Эстонии в построении "государства в смартфоне" и применении современных технологий в управлении государством.
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Новая модель рынка электроэнергии начала работать на Украине с 1 июля. Согласно ей, государство перестало быть единственным покупателем и продавцом электроэнергии, торговать ею начали как любым другим товаром, а цены стали независимыми. Либерализация украинского рынка должна осуществляться по европейской модели в соответствии с Третьим энергопакетом ЕС, который направлен на разрушение монополий поставщиков энергоносителей.
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Алексей ГончарукСитуация на УкраинеЕвросоюзЕвропаКиевУкраинаВ мире
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