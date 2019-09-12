Два британских военных самолета провели разведку у российских границ

В 18:50 по московскому времени радиоразведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1 с региональным номером ZJ692 пролетел вдоль границ Ленинградской и Псковской областей. Воздушное судно курсировало в небе над Латвией и Эстонией на высоте более 13 километров, передвигаясь со скоростью почти 838 километров в час. Примерно через час аппарат завершил миссию и, пролетев у побережья Калининградской области, направился на аэродром базирования.