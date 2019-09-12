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РИА Новости

Два британских военных самолета провели разведку у российских границ

23:23 12.09.2019 (обновлено: 23:27 12.09.2019)
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© Фото : MoD / Crown copyright 2017Самолет радиоэлектронной разведки британских ВВС Bombardier Global Express Sentinel R.1
Самолет радиоэлектронной разведки британских ВВС Bombardier Global Express Sentinel R.1
© Фото : MoD / Crown copyright 2017
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Два самолета Королевских ВВС Великобритании заметили у российских западных рубежей, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
В 18:50 по московскому времени радиоразведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1 с региональным номером ZJ692 пролетел вдоль границ Ленинградской и Псковской областей. Воздушное судно курсировало в небе над Латвией и Эстонией на высоте более 13 километров, передвигаясь со скоростью почти 838 километров в час. Примерно через час аппарат завершил миссию и, пролетев у побережья Калининградской области, направился на аэродром базирования.
Кроме того, в 18:45 самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint с бортовым номером ZZ666 и позывным RRR7228 заметили около Калининграда на высоте около 8,2 километра. Скорость полета составила более 672 километров в час.
Иностранные военные самолеты регулярно замечают у западных рубежей России. Так, на прошлой неделе британский радиоразведчик два раза облетел район вблизи Ленинградской и Псковской областей.
Как отмечают в Минобороны, российские истребители дежурных сил ПВО регулярно поднимаются в воздух, чтобы не допустить нарушения государственных границ.
По мнению экспертов, интерес к сбору связанных с Россией разведданных очевиден.
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РоссияКоролевские военно-воздушные силы ВеликобританииВеликобританияЛенинградская областьПсковская областьКалининградская областьБезопасность
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