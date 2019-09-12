Два британских военных самолета провели разведку у российских границ

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Два самолета Королевских ВВС Великобритании заметили у российских западных рубежей, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
В 18:50 по московскому времени радиоразведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1 с региональным номером ZJ692 пролетел вдоль границ Ленинградской и Псковской областей. Воздушное судно курсировало в небе над Латвией и Эстонией на высоте более 13 километров, передвигаясь со скоростью почти 838 километров в час. Примерно через час аппарат завершил миссию и, пролетев у побережья Калининградской области, направился на аэродром базирования.
19:40 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) September 12, 2019
Миссию закончил, отправился на аэродром базирования. pic.twitter.com/CotizOa0HZ
Кроме того, в 18:45 самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint с бортовым номером ZZ666 и позывным RRR7228 заметили около Калининграда на высоте около 8,2 километра. Скорость полета составила более 672 километров в час.
Иностранные военные самолеты регулярно замечают у западных рубежей России. Так, на прошлой неделе британский радиоразведчик два раза облетел район вблизи Ленинградской и Псковской областей.
Как отмечают в Минобороны, российские истребители дежурных сил ПВО регулярно поднимаются в воздух, чтобы не допустить нарушения государственных границ.
По мнению экспертов, интерес к сбору связанных с Россией разведданных очевиден.