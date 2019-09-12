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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Петербурге в день памяти Александра Невского прошел крестный ход

20:52 12.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкКрестный ход в честь Дня перенесения мощей Александра Невского
Крестный ход в честь Дня перенесения мощей Александра Невского
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. В праздновании перенесения мощей благоверного князя Александра Невского в Петербурге приняли участие 115 тысяч человек, сообщили в Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви.
"Это не 115 тысяч прошли по Невскому проспекту одномоментно – это данные в ротации. К участникам крестного хода на Невском присоединялись горожане и гости Петербурга, а также прихожане Александро-Невской лавры", - сообщила в среду РИА Новости руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.
Она отметила, что в крестном ходе приняли участие представители всех епархий Ленинградской области, гости из соседних епархий - Пскова, Новгорода, а также из других стран, например, представители Сербской православной церкви епископ Рашко-Призренский и Косовско-Метохийский Феодосий (Шибалич) и директор управления по сотрудничеству с церквями и религиозными общинами Минюста Сербии Милета Радоевич.
"В праздник устраивают два крестных хода. Большой крестный ход несет икону Казанской Богоматери, от Казанского собора к площади Александра Невского. Малый движется из лавры к той же площади с мощами святого Александра Невского. Это единственный день в году, когда мощи выносят из здания монастыря. На одноимённой площади встречаются две святыни, проходит молебен и торжества по случаю праздника, а также чествование кавалеров Ордена Александра Невского", - сказала представитель митрополии.
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Двенадцатого сентября 1724 года основатель Северной столицы император Петр I собственноручно перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. Так город на Неве обрел своего небесного покровителя и защитника, а день 12 сентября стал для Петербурга особым праздником.
В 1743 году императрицей Елизаветой Петровной был учрежден общегородской праздничный крестный ход в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Традиция крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября, прерванная в годы советской власти, была возобновлена во время главных торжеств 300-летнего юбилея Александро-Невской Лавры в 2013 году.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАлександр НевскийРусская православная церковьСанкт-ПетербургОбщество
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