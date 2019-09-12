В Совфеде предложили ввести санкции против Чехии из-за памятника Коневу

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил рассмотреть вопрос о введении экономических санкций против Чехии из-за скандала вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

Власти района Прага-6, на территории которого находится памятник Коневу, после того, как неизвестные вандалы в ночь на 22 августа в очередной раз осквернили памятник красной краской, закрыли его строительными лесами и брезентом, которые затем, после протестов общественности, вынуждены были снять. Одновременно староста (глава) района Ондржей Коларж заявил, что на заседании районной администрации будут обсуждаться два варианта решения - или его переносит на свою территорию посольство РФ, или он будет передан в одну из частных коллекций. Не исключено также, что местные власти организуют референдум на эту тему для жителей района.

В связи с этим посольство РФ в Чехии заявило, что расценивает действия властей района Прага-6 как повторное осквернение памяти павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии воинов Красной армии.

"Десятки тысяч жизней наших воинов были отданы при освобождении Чехословакии, но вместо благодарности только неуважение к памяти освободителей. Мы должны продемонстрировать в этом вопросе принципиальную жесткую реакцию, вплоть до введения экономических санкций", - заявил РИА Новости Цеков.

По его мнению, только таким образом можно остановить "войну с памятниками советским воинам-освободителям" в странах Европы.

"С учетом того, что в Евросоюзе думают только о деньгах и для них моральные и духовные ценности не имеют никакой значимости, то надо наказывать их экономически. В частности, прекратить вообще туристический обмен с Чехией", - предложил сенатор.