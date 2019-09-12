МИД: CNN не запрашивал данные ни до, ни после публикации статьи о "шпионе"

"Казалось бы, после материала о "вывозе" из России информатора спецслужб США мы должны были бы увидеть корреспондентов CNN, которые стали авторами очередной нетленки, но, это покажется странным, вы свидетели - CNN сегодня не с нами. Более того, я хотела бы обратить ваше внимание на то, что и до подготовки материала, и после его публикации к нам CNN с вопросами не обращалось, хотя корпункт многочисленный, работает исправно", - сказала Захарова на брифинге в четверг.