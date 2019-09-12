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РИА Новости
Медиавойны

МИД: CNN не запрашивал данные ни до, ни после публикации статьи о "шпионе"

16:46 12.09.2019 (обновлено: 16:47 12.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Журналисты американского телеканала CNN не обращались в МИД РФ ни до, ни после публикации материала о якобы информаторе спецслужб США, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Казалось бы, после материала о "вывозе" из России информатора спецслужб США мы должны были бы увидеть корреспондентов CNN, которые стали авторами очередной нетленки, но, это покажется странным, вы свидетели - CNN сегодня не с нами. Более того, я хотела бы обратить ваше внимание на то, что и до подготовки материала, и после его публикации к нам CNN с вопросами не обращалось, хотя корпункт многочисленный, работает исправно", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям. Как утверждает телеканал, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об этой истории.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с РИА Новости назвал эту информацию "откровенным фейком".
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Между тем в СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве России в США и аппарате правительства России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков работал в администрации президента России, но был уволен. Его работа, по словам Пескова, не предусматривала контактов с российским лидером.
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МедиавойныСкандал вокруг "агента США" СмоленковаМедиавойныМария ЗахароваДональд ТрампМИД РФСовет Федерации РФCNN (телеканал)Дмитрий ПесковМоскваРоссияСШАВ мире
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