Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.
"Гражданин России исчез на территории иностранного государства (Соединенных Штатов. — Прим. ред.) вместе со всей семьей. По этому факту в России сразу же <…> было возбуждено уголовное дело", — пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Дипломат уточнила, что Смоленков пропал два года назад, и теперь — когда средства массовой информации вбрасывают новые данные — важно все тщательно изучить и еще раз проверить.
В МИД считают, что "шпионский скандал" направлен против Дональда Трампа, "ведь в США началась электоральная кампания".
Аналогичное мнение уже высказывали в Софведе, там подчеркнули, что это "откровенный фейк" и "заказ" по дискредитации американского лидера.
Что известно об "агенте"
Впервые о неком информаторе со ссылкой на источники в американской администрации сообщил CNN. По данным канала, в 2017 году Вашингтон в рамках спецоперации вывез "своего агента", близкого к российским властям.
Автор статьи называл его "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". Также уточнялось, что "экстренная эвакуация" потребовалась из-за небрежного обращения Дональда Трампа с секретными документами.
Позже в СМИ написали, что речь может идти об Олеге Смоленкове, работавшем или в аппарате российского правительства, или в МИД, или в администрации президента, или в Военно-промышленной комиссии.
В Кремле подтвердили, что Смоленков числился в администрации президента, но несколько лет назад его уволили. Кроме того, его должность не предусматривала прямых контактов с главой государства, уточнил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Он также добавил, что не знает, работал ли Смоленков на ЦРУ, и переадресовал этот вопрос спецслужбам.
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