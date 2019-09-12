Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T17:49Z
https://ria.ru/20190912/1558622429.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155855/37/1558553796_0:301:3072:2029_1036x0_80_0_0_7f5434d6029607f35c0cf997d330e31e.jpg
РИА Новости

Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова

16:17 12.09.2019 (обновлено: 17:49 12.09.2019)
63891
© РИА Новости / Михаил ТургиевДом в Стаффорде, где предположительно проживал бежавший в США Олег Смоленков
Дом в Стаффорде, где предположительно проживал бежавший в США Олег Смоленков
© РИА Новости / Михаил Тургиев
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.

"Гражданин России исчез на территории иностранного государства (Соединенных Штатов. — Прим. ред.) вместе со всей семьей. По этому факту в России сразу же <…> было возбуждено уголовное дело", — пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что Смоленков пропал два года назад, и теперь — когда средства массовой информации вбрасывают новые данные — важно все тщательно изучить и еще раз проверить.
В МИД считают, что "шпионский скандал" направлен против Дональда Трампа, "ведь в США началась электоральная кампания".
Аналогичное мнение уже высказывали в Софведе, там подчеркнули, что это "откровенный фейк" и "заказ" по дискредитации американского лидера.
Портфель чиновника
10 сентября, 14:11РИА Новости
Бывший сослуживец "агента США" Олега Смоленкова рассказал о нем

Что известно об "агенте"

Впервые о неком информаторе со ссылкой на источники в американской администрации сообщил CNN. По данным канала, в 2017 году Вашингтон в рамках спецоперации вывез "своего агента", близкого к российским властям.
Автор статьи называл его "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". Также уточнялось, что "экстренная эвакуация" потребовалась из-за небрежного обращения Дональда Трампа с секретными документами.
Позже в СМИ написали, что речь может идти об Олеге Смоленкове, работавшем или в аппарате российского правительства, или в МИД, или в администрации президента, или в Военно-промышленной комиссии.
В Кремле подтвердили, что Смоленков числился в администрации президента, но несколько лет назад его уволили. Кроме того, его должность не предусматривала прямых контактов с главой государства, уточнил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Он также добавил, что не знает, работал ли Смоленков на ЦРУ, и переадресовал этот вопрос спецслужбам.
Дом в Стаффорде, где предположительно проживал бежавший в США Олег Смоленков
11 сентября, 08:15РИА Новости
Соседи рассказали о семье "агента США" Олега Смоленкова
3791049171632
Обсудить 49
Олег СмоленковИнтерполРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ха-ха, похоже то, что Смоленков шпионил 17 лет в Кремле узнали вместе со всеми из новости CNN.
12 сентября, 16:39
uo ou
421502122
Через два года в Кремле вспомнили, что потеряли российского гражданина. Да с такой скоростью реакции эстонцы завистливо курят в сторонке.
12 сентября, 17:24
uo ou
351020020
Рекомендуем
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
РИА
Новости
Новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus представлены на продажу в торговом центре ГУМ. 29 сентября 2017
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
Анастасия Заворотнюк
"Не узнала": соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Лента
новостей
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам
Школа
В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
Стоп-кадр видео потасовки между сотрудниками подрядной организации на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с местными жителями, принимавшими участие в контртеррористической операции на территории Дагестана в 1999 году
Слюнтяй не может возглавлять государство при таких гражданах, заявил Путин
Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
Власти вмешались в скандал со стрижкой ученика красноярской школы
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с Собчак
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Оружие и боеприпасы, переданные правоохранительным органам Украины бойцами батальонов Национальной гвардии
На Украине разоружили три добровольческих батальона
Логотип компании Skoda
СМИ опубликовали фотографии новой Skoda Octavia
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном до конца года
01:29Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
00:03РФ рассчитывает на пересмотр подхода США в сфере контроля над вооружениями
23:56Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
Лента новостейМолния