Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова

Дом в Стаффорде, где предположительно проживал бежавший в США Олег Смоленков

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.

"Гражданин России исчез на территории иностранного государства (Соединенных Штатов. — Прим. ред.) вместе со всей семьей. По этому факту в России сразу же <…> было возбуждено уголовное дело", — пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что Смоленков пропал два года назад, и теперь — когда средства массовой информации вбрасывают новые данные — важно все тщательно изучить и еще раз проверить.

В МИД считают, что "шпионский скандал" направлен против Дональда Трампа, "ведь в США началась электоральная кампания".

Аналогичное мнение уже высказывали в Софведе, там подчеркнули , что это "откровенный фейк" и "заказ" по дискредитации американского лидера.

Что известно об "агенте"

Впервые о неком информаторе со ссылкой на источники в американской администрации сообщил CNN . По данным канала, в 2017 году Вашингтон в рамках спецоперации вывез "своего агента", близкого к российским властям.

Автор статьи называл его "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". Также уточнялось, что "экстренная эвакуация" потребовалась из-за небрежного обращения Дональда Трампа с секретными документами.

Позже в СМИ написали, что речь может идти об Олеге Смоленкове, работавшем или в аппарате российского правительства, или в МИД, или в администрации президента, или в Военно-промышленной комиссии.

В Кремле подтвердили, что Смоленков числился в администрации президента, но несколько лет назад его уволили. Кроме того, его должность не предусматривала прямых контактов с главой государства, уточнил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.