МИД назвал "шпионский скандал" вокруг Смоленкова пропагандой против Трампа

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. "Шпионский скандал" вокруг якобы информатора американских спецслужб Евгения Смоленкова является классической пропагандой против президента США Дональда Трампа в начале предвыборной кампании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это классическая пропаганда. Сначала ставится цель, затем под нее подгоняется информация. Какова же цель? Она абсолютно точно - здесь нет никаких сомнений - внутриполитическая, ведь в США началась электоральная кампания. В данном случае телеканал пытался "выстрелить" по президенту США нынешнему", - сказала Захарова на брифинге.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям. Как утверждает телеканал, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об этой истории.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с РИА Новости назвал эту информацию "откровенным фейком".

Между тем в СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве России в США и аппарате правительства России.