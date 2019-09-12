Рябошапка уволил прокуроров еще в трех украинских областях

КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокуроров в Донецкой, Полтавской и Черниговской областях, сообщила в четверг пресс-служба Генпрокуратуры.
Рябошапка занял пост генпрокурора 29 августа. Ранее он уже уволил прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской, Черкасской, Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской и Запорожской областей.
"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.