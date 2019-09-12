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РИА Новости
Ленинградская область

Ленобласть выдаст паспорта туриста путешествующим по "Серебряному ожерелью"

11:23 12.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛенинградская область
Ленинградская область
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Власти Ленинградской области начнут выдавать "паспорт туриста" путешественникам, следующим по маршруту "Серебряное ожерелье России", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Паспорт туриста" был представлен областным комитетом по туризму в ходе международного туристического форума Saint Petersburg Travel Hub ("Санкт-Петербург Трэвел Хаб"), проходящим 9-13 сентября одновременно с основной программой 23-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО).

"Паспорт туриста представляет собой сувенирный персонализированный буклет. Он содержит информацию о достопримечательностях в каждом из 11 регионов-участников турпроекта "Серебряное ожерелье России", а также контакты информационно-туристских центров", - сказал собеседник агентства.

По желанию владельца паспорта, в документ можно будет вписать его персональные данные, вклеить фотографию и поставить отметки в туристско-информационном центре при посещении каждого региона –участника маршрута.
"Получить паспорт сможет любой желающий бесплатно - в туристско-информационном центре Ленинградской области, а также на крупных туристских выставках", - подытожил представитель пресс-службы.
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"Серебряное ожерелье России" — межрегиональный туристский проект, состоящий из комплекса маршрутов, которые объединяют исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России, где сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Маршрут пролегает через Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, Республики Карелия и Коми, а также Ненецкий автономный округ.
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