Ленобласть выдаст паспорта туриста путешествующим по "Серебряному ожерелью"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Власти Ленинградской области начнут выдавать "паспорт туриста" путешественникам, следующим по маршруту "Серебряное ожерелье России", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Паспорт туриста" был представлен областным комитетом по туризму в ходе международного туристического форума Saint Petersburg Travel Hub ("Санкт-Петербург Трэвел Хаб"), проходящим 9-13 сентября одновременно с основной программой 23-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО).

"Паспорт туриста представляет собой сувенирный персонализированный буклет. Он содержит информацию о достопримечательностях в каждом из 11 регионов-участников турпроекта "Серебряное ожерелье России", а также контакты информационно-туристских центров", - сказал собеседник агентства.

По желанию владельца паспорта, в документ можно будет вписать его персональные данные, вклеить фотографию и поставить отметки в туристско-информационном центре при посещении каждого региона –участника маршрута.

"Получить паспорт сможет любой желающий бесплатно - в туристско-информационном центре Ленинградской области, а также на крупных туристских выставках", - подытожил представитель пресс-службы.