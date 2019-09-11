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РИА Новости

"Слуга народа" расследует случаи кнопкодавства среди своих депутатов

23:22 11.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на открытии заседания Верховной рады
Депутаты на открытии заседания Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Фракция "Слуга народа" проведет расследование случаев неперсонального голосования среди своих депутатов на заседаниях в Верховной раде, заявила в среду депутат от фракции Ирина Верещук.
"Для нас это стало неприятной неожиданностью. Я об этом не знала, в новостях читала только о Литвиненко (Сергей)... Будет проведено расследование, после примем решение. В самые короткие сроки расскажем о нем людям и избирателям... Мы приносим свои извинении избирателям ", - заявила Верещук в эфире телеканала NewsOne.
По информации общественного движения "Честно", 3 сентября в неперсональном голосовании был замечен депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" Сергей Литвиненко, а 10 сентября Александр Ковалев.
Ранее представитель главы государства в Верховной раде Руслан Стефанчук сообщил, что офис президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает законопроекты об ответственности депутатов за прогулы и неперсональное голосование.
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В сентябре 2015 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко попросил главу Верховной рады Владимира Гройсмана создать рабочую группу, которая изучит возможность внедрения в парламент системы подсчета голосов, работающей методом идентификации отпечатков пальцев. Ранее депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявлял, что так называемое "кнопкодавство" в Раде, когда депутаты голосуют за своих коллег нажатием их кнопки в сессионном зале, является одним из самых главных проявлений политической коррупции и кризиса парламентаризма на Украине. Сенсорная кнопка так и не была установлена.
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Ирина ВерещукПартия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеСергей ЛитвиненкоВерховная Рада УкраиныАлександр КовалевУкраинаВ мире
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