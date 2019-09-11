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РИА Новости

ДТП с актером из "Улиц разбитых фонарей" Марком Горонком попало на видео

21:14 11.09.2019 (обновлено: 21:18 11.09.2019)
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Авария с участием актера Марка Горонка в Ленинградской области попала на видео. Ролик опубликовал канал РЕН ТВ.
На кадрах видно, что легковой автомобиль ГАЗ поворачивает налево, в этот момент в него врезался "Опель Астра", в котором находился актер и его мать. Их госпитализировали. У артиста диагностировали черепно-мозговую травму и множественные переломы. У женщины – переломы шейки бедра и тазовых костей.
Актер Марк Горонок прославился ролями в таких фильмах, как "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна". Он также сыграл в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Литейный".
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Марк ГоронокЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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