ДТП с актером из "Улиц разбитых фонарей" Марком Горонком попало на видео

На кадрах видно, что легковой автомобиль ГАЗ поворачивает налево, в этот момент в него врезался "Опель Астра", в котором находился актер и его мать. Их госпитализировали. У артиста диагностировали черепно-мозговую травму и множественные переломы. У женщины – переломы шейки бедра и тазовых костей.