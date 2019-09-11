В РПЦ выступили за запрет продажи крепкого алкоголя до 21 года

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Архивное фото

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Русская православная церковь выступает за запрет продажи крепкого алкоголя лицам моложе 21 года, заявил в среду председатель синодального отдела Московской патриархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее Минздрав представил на межведомственное согласование проект закона, согласно которому лица младше 21 года не смогут покупать алкоголь крепостью выше 16,5%. Инициативу поддержали в МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде, Минспорте, Минобороны, Роспотребнадзоре и Росмолодежи. Однако против предложения выступило министерство финансов.

"Мы поддерживаем инициативу Минздрава по поводу увеличения возраста продажи алкогольных напитков крепостью более 16,5 градусов. При этом мы должны учитывать все точки зрения, и это будет сделано при принятии окончательного решения", - сказал Легойда журналистам.

Он отметил, что речь идет не о полном запрете, а о запрете на продажу алкоголя крепостью свыше 16,5 градусов, "то есть сухие вина под это не подпадают".

"Водка – тоже оружие. Хотя это не всегда, но чем старше человек, тем ему проще с этим оружием обращаться. Если родитель жаждет, чтобы дети до 21 года все-таки попробовали водку - пусть купят и дадут", - подытожил представитель РПЦ.