На выборах в Петербурге поступила одна жалоба на нарушение закона

Девушка голосует в единый день голосования на избирательном участке в Санкт-Петербурге

С -ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Всего одна жалоба на нарушение закона на выборах губернатора Петербурга поступила в горизбирком, сообщил на заседании комиссии член горизбиркома Дмитрий Краснянский.

"Всего 31 обращение поступило. Из них всего одна жалоба. Мы поставили рекорд по минимальному количеству жалоб на выборах высшего должностного лица", - сказал Краснянский, не уточнив характер жалобы.

По его словам, горизбирком не получал обращений, которые могли повлиять на волеизъявление избирателей и результаты выборов.