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РИА Новости
Единый день голосования

На выборах в Петербурге поступила одна жалоба на нарушение закона

10:46 11.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДевушка голосует в единый день голосования на избирательном участке в Санкт-Петербурге
Девушка голосует в единый день голосования на избирательном участке в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С -ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Всего одна жалоба на нарушение закона на выборах губернатора Петербурга поступила в горизбирком, сообщил на заседании комиссии член горизбиркома Дмитрий Краснянский.
"Всего 31 обращение поступило. Из них всего одна жалоба. Мы поставили рекорд по минимальному количеству жалоб на выборах высшего должностного лица", - сказал Краснянский, не уточнив характер жалобы.
По его словам, горизбирком не получал обращений, которые могли повлиять на волеизъявление избирателей и результаты выборов.
Выборы губернатора Петербурга, на которых победил набравший 64,43% голосов врио главы города Александр Беглов, прошли в Северной столице в воскресенье. В этот же день в Петербурге состоялись выборы муниципальных депутатов.
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
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Единый день голосованияАлександр БегловСанкт-ПетербургПолитика
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