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РИА Новости

Глава офиса Зеленского примерил наручники во время отдыха в Сен-Тропе

02:10 11.09.2019 (обновлено: 02:39 11.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве.
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве.
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан опубликовал в своем Facebook фотографию, на которой позирует с надетыми наручниками на французском курорте Сен-Тропе.
На фото запечатлен смеющийся Богдан. Человек в жандармской форме выворачивает руку чиновника, на которой надет "браслет" наручников, а к затылку ему приставляет дуло пистолета (или предмета, похожего на пистолет).
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Как пояснил Богдан, вместе с ними были министр внутренних дел Арсен Аваков, который "изучал оперативную обстановку", и руководитель СБУ Иван Баканов.
Ранее издание LB.ua со ссылкой на собственные источники сообщило, что Богдан не присутствовал на посвященных Дню независимости Украины торжественных мероприятиях 23 и 24 августа, поскольку отмечал свадьбу друзей в Сен-Тропе.
Пользователи в основном отнеслись к посту Богдана с юмором.
"Пацаны резвятся", — прокомментировала Антонина Гнатюк.
"Хороший тамада и конкурсы весёлые", — написала Анна Рыженко.
Другие комментаторы, напротив, подвергли подобное поведение критике.
"Юморок в стиле квартал 95 быдло хавает", — отметил Олег Гехман.
"Я бы не постила больше то, что дразнит людей. Мы ждем посты о работе и результатах. Если там пашете на благо страны, то извещайте нас обо всем. Даже о мелких, но шагах вперед и успехах. А курортов ярких и загулов классных дружеских желаю и автору и всем нам. В свободное от работы время", — написала Kopylenko Nataliia.
Стендап удался
4 сентября, 17:39РИА Новости
Стендап удался
11020014
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Иван БакановАндрей БогданСитуация на УкраинеАрсен АваковСен-ТропеСлужба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийФранцияУкраинаВ мире
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