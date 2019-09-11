Глава офиса Зеленского примерил наручники во время отдыха в Сен-Тропе

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан опубликовал в своем Facebook фотографию, на которой позирует с надетыми наручниками на французском курорте Сен-Тропе.
На фото запечатлен смеющийся Богдан. Человек в жандармской форме выворачивает руку чиновника, на которой надет "браслет" наручников, а к затылку ему приставляет дуло пистолета (или предмета, похожего на пистолет).
Как пояснил Богдан, вместе с ними были министр внутренних дел Арсен Аваков, который "изучал оперативную обстановку", и руководитель СБУ Иван Баканов.
Ранее издание LB.ua со ссылкой на собственные источники сообщило, что Богдан не присутствовал на посвященных Дню независимости Украины торжественных мероприятиях 23 и 24 августа, поскольку отмечал свадьбу друзей в Сен-Тропе.
Пользователи в основном отнеслись к посту Богдана с юмором.
"Пацаны резвятся", — прокомментировала Антонина Гнатюк.
"Хороший тамада и конкурсы весёлые", — написала Анна Рыженко.
Другие комментаторы, напротив, подвергли подобное поведение критике.
"Юморок в стиле квартал 95 быдло хавает", — отметил Олег Гехман.
"Я бы не постила больше то, что дразнит людей. Мы ждем посты о работе и результатах. Если там пашете на благо страны, то извещайте нас обо всем. Даже о мелких, но шагах вперед и успехах. А курортов ярких и загулов классных дружеских желаю и автору и всем нам. В свободное от работы время", — написала Kopylenko Nataliia.
4 сентября, 17:39РИА НовостиСтендап удался