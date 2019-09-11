Глава офиса Зеленского примерил наручники во время отдыха в Сен-Тропе

На фото запечатлен смеющийся Богдан. Человек в жандармской форме выворачивает руку чиновника, на которой надет "браслет" наручников, а к затылку ему приставляет дуло пистолета (или предмета, похожего на пистолет).

"Я бы не постила больше то, что дразнит людей. Мы ждем посты о работе и результатах. Если там пашете на благо страны, то извещайте нас обо всем. Даже о мелких, но шагах вперед и успехах. А курортов ярких и загулов классных дружеских желаю и автору и всем нам. В свободное от работы время", — написала Kopylenko Nataliia.