В России впервые проходит Генассамблея Всемирной туристской организации

МОСКВА, 11 сент — РИА Новости, Светлана Баева. На этой неделе Санкт-Петербург стал столицей мирового туризма: здесь проходят 23-я сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) и форум Saint Petersburg Travel Hub. Россия такое мероприятие организовывает впервые. Город на Неве украшен флагами и плакатами, посвященными Генассамблее, армия туристов, всегда многочисленная в Северной столице, пополнилась делегатами — это примерно 1200 человек из 150 стран. Сегодня официальное открытие Ассамблеи. О том, как Санкт-Петербург встречает гостей, какие проблемы стоят перед туризмом в мире и в России, — в материале РИА Новости.

От Петергофа до Царского села

В Санкт-Петербурге привычно изменчивая погода — сначала было пасмурно и немного дождливо, но уже к середине дня 9 сентября наступило настоящее лето, которое продолжается до сих пор. Это позволяет участникам Ассамблеи ближе и полнее познакомиться с Северной столицей.

Помимо деловой, для них организованна обширная культурная программа, а заседания и форумы проходят как в современных интерьерах "Экспофорума", так и в исторических: Таврическом дворце и Президентской библиотеке.

© Светлана Баева Место проведения 23-й Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO) в Санкт-Петербурге © Светлана Баева Место проведения 23-й Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO) в Санкт-Петербурге

Директор UNWTO по коммуникациям Марсело Риси рассказал, что он впервые в России и пока, к сожалению, увидел лишь отель, аэропорт, переговорные. При этом подчеркнул, что Санкт-Петербург — очень красивый город и при первом же случае он с удовольствием осмотрит достопримечательности.

Такая возможность есть у всех гостей Генассамблеи: в понедельник участники 23-й сессии совершили теплоходную экскурсию в Петергоф, во вторник их ждал балет в Мариинском театре, сегодня — приветственная церемония в Петропавловской крепости, завтра — планетарий. Завершится мероприятие в Екатерининском дворце в Царском селе.

Кроме того, участники сессии могут бесплатно посетить некоторые музеи, отправиться на экскурсию по городу на двухэтажных автобусах или — со скидкой в 50 процентов — на теплоходах.

"Поражен размахом!"

"Путешествуя, спортсмены редко выходят за пределы отелей и спортплощадок, но в этот раз я не упущу случая, — признался футболист Фернандо Йерро, бывший капитан сборной Испании и мадридского "Реала", пятикратный чемпион страны и трехкратный победитель Лиги чемпионов, а также амбассадор UNWTO по так называемому устойчивому туризму (вид туризма, при котором ресурсы окружающей среды используются оптимально). — Сейчас у меня есть время заново узнать этот прекрасный город, я уже прокатился по рекам и каналам".

Председатель Ассоциации медицинского туризма США Джонатан Эдельхайт в Санкт-Петербурге впервые. "Я поражен архитектурой и размахом города", — не скрывает он эмоций.

"Для России Генассамблея — стратегически важное событие, и мы прилагаем все усилия, чтобы все прошло на самом высоком уровне и запомнилось", — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова. "Надеюсь, эта поездка окажется яркой и вдохновляющей, и вы проникнетесь любовью к России", — добавила она, открывая форум по медицинскому и оздоровительному туризму на Генассамблее.

Пятое место в мире

Этот форум стал главной темой вчерашнего дня. "Наша идея — соединить спортивный и медицинский туризм, — подчеркнул генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили. — Это первый проект для нас, и неслучайно, что такой форум проходит в России, мы выбрали очень интересную площадку".

© Фото : Ростуризм Глава Ростуризма Зарина Догузова на 23-й Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации (UNWTO) в Санкт-Петербурге 1 из 2 Глава Ростуризма Зарина Догузова на 23-й Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации (UNWTO) в Санкт-Петербурге © Фото : Ростуризм © Фото : Ростуризм Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на 23-й Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации (UNWTO) в Санкт-Петербурге 2 из 2 Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на 23-й Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации (UNWTO) в Санкт-Петербурге © Фото : Ростуризм 1 из 2 Глава Ростуризма Зарина Догузова на 23-й Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации (UNWTO) в Санкт-Петербурге © Фото : Ростуризм 2 из 2 Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на 23-й Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации (UNWTO) в Санкт-Петербурге © Фото : Ростуризм

Зарина Догузова сообщила , что если в 2016-м с медицинскими целями в Россию приехали 35 тысяч иностранных туристов, то в 2018-м — уже более 300 тысяч, а за первые полгода 2019-го — 530 тысяч.

"По данным UNWTO, по привлекательности, потенциалу медицинского и оздоровительного туризма Россия занимает пятое место в мире, — напомнила она. — На лечение в Россию едут в основном граждане из стран СНГ. Также за последний год вдвое возросло число медицинских туристов из Китая. Спрос на российскую медицину наблюдается также среди граждан Дании, Швеции, Финляндии, Германии и Израиля. Приезжают пациенты даже из Японии, Вьетнама".

Руководитель Ростуризма уточнила, что с 1 октября электронная виза действует в Санкт-Петербурге, а с 2021-го — по всей России, что также будет способствовать развитию медицинского туризма. Джонатан Эдельхайт привел в пример Южную Корею, где за несколько лет добились второго места в мире по медицинскому туризму.

Санкт-Петербург и 32 региона

Еще одна тенденция, которую отметили на Генассамблее, — это стремление лучше понять, чем живут туристические города. "Например, когда вы приезжаете в Санкт-Петербург, вы стремитесь узнать больше о горожанах: где они едят, в какие магазины ходят, как вообще проходит их обычная жизнь, — пояснил Марсело Риси. — Многие туристы не хотят, чтобы их отделяли от местных жителей". Это можно назвать опытом, погружением. Усиливается влияние туризма, путешественников на социальную сферу, культуру, окружающую среду, экономику.

Благодаря Генассамблее министры туризма различных государств увидят Россию своими глазами, оценят ее туристический потенциал. Родина Деда Мороза — Великий Устюг, вологодские масло и кружева, "Серебряное ожерелье" (брендовый маршрут по северо-западу страны), "Русская зима" (проект российских музеев) — обо всем этом иностранные гости узнают подробно на Saint Petersburg Travel Hub. Свои туристические возможности покажут 32 региона страны.

Самый быстрый рост

По данным UNWTO, в первой половине 2019 года международный туристический поток увеличился на четыре процента, показав при этом некоторое замедление роста (прежняя динамика — шесть процентов). Тем не менее это 671 миллион международных туристических визитов, что почти на 30 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Активный рост турпотока продолжают демонстрировать страны Ближнего Востока (плюс восемь процентов) и Азиатско-Тихоокеанского региона (шесть процентов). В Европе этот показатель увеличился на четыре процента, в то время как в Африке — на три, в Америке — на два.

"Мы только недавно обнародовали последние результаты. Первое полугодие мы были в плюсе, но на нас повлияла неустойчивая экономическая ситуация. Приближающийся выход Великобритании из ЕС, геополитическое напряжение, торговые споры между США и Китаем — все это способствует нестабильности, и мы не знаем, чем все оберется, — сказал Марсело Риси. — При этом туризм развивается и растет быстрее, чем другие отрасли экономики".