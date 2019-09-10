В России растет число медицинских туристов из других стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Порядка 530 тысяч иностранных граждан получили медицинскую помощь в России в первой половине 2019 года, заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

"Мы определяем для себя направление лечебно-оздоровительного туризма в России как перспективное, где уже в последние годы наблюдается позитивная динамика. Если в 2016 году медицинское обслуживание в России получили 35 тысяч иностранных пациентов, в 2017 году - 120 тысяч, в 2018 году - 300 тысяч, а за первую половину этого года цифра выросла до 530 тысяч пациентов", - сказала она, выступая на 23-й Генеральной ассамблее Всемирной туристической организации (UNWTO).

Догузова отметила, что, по данным Российской ассоциации медицинского туризма (АОММТ), на лечение в Россию едут в основном граждане из стран СНГ.

"Также за последний год вдвое возросло число медицинских туристов из Китая. Спрос на российскую медицину наблюдается и среди граждан Дании, Швеции, Финляндии, Германии и Израиля. Приезжают пациенты даже из Японии, Вьетнама", - сказала глава ведомства.