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РИА Новости
Туризм

В России растет число медицинских туристов из других стран

19:22 10.09.2019
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© Фото : Ростуризм Главы Ростуризма Зарина Догузова на 23-й Генеральной ассамблее Всемирной туристической организации (UNWTO) в Санкт-Петербурге
Главы Ростуризма Зарина Догузова на 23-й Генеральной ассамблее Всемирной туристической организации (UNWTO) в Санкт-Петербурге
© Фото : Ростуризм
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Порядка 530 тысяч иностранных граждан получили медицинскую помощь в России в первой половине 2019 года, заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
"Мы определяем для себя направление лечебно-оздоровительного туризма в России как перспективное, где уже в последние годы наблюдается позитивная динамика. Если в 2016 году медицинское обслуживание в России получили 35 тысяч иностранных пациентов, в 2017 году - 120 тысяч, в 2018 году - 300 тысяч, а за первую половину этого года цифра выросла до 530 тысяч пациентов", - сказала она, выступая на 23-й Генеральной ассамблее Всемирной туристической организации (UNWTO).
Догузова отметила, что, по данным Российской ассоциации медицинского туризма (АОММТ), на лечение в Россию едут в основном граждане из стран СНГ.
"Также за последний год вдвое возросло число медицинских туристов из Китая. Спрос на российскую медицину наблюдается и среди граждан Дании, Швеции, Финляндии, Германии и Израиля. Приезжают пациенты даже из Японии, Вьетнама", - сказала глава ведомства.
В качестве примера оздоровительного туризма она отметила традиционно популярное на внутреннем рынке, но малоизвестное в мире санаторно-курортное лечение на территории Ставропольского края, в частности - города-курорты Кавказских Минеральных Вод.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
4 сентября, 04:39Туризм
Скворцова рассказала о росте числа медицинских туристов в России
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ТуризмМинеральные ВодыВьетнамТуризмтуристыНовости - ТуризмШвецияГерманияДанияКитайФинляндияЯпонияРоссияИзраиль
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