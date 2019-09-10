В Нижнем Новгороде представили проекты для научно-образовательного центра

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Ученые и руководители ведущих нижегородских вузов представили проекты, которые будут реализованы на площадке научно-образовательного центра в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во вторник провел совещание по вопросу деятельности научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня "Техноплатформа-2035". В рамках встречи с участниками центра была презентована программа деятельности НОЦ, которая прошла защиту на Совете научно-образовательных центров в "Сколково".

"Практически сразу после формирования нацпроекта "Наука" стало ясно, что Нижегородская область не может не оказаться в числе избранных, и нижегородские ученые начали готовить свои предложения. У нас огромный потенциал, большое количество научных и образовательных организаций, вузов, НИИ, научных институтов РАН, большой промышленный комплекс, который может проделать соответствующую работу - сформировать заказ для науки и образования", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

По словам губернатора, была серьезная конкурентная борьба за право оказаться в числе 5 пилотных регионов, где создаются первые НОЦ. Свою состоятельность доказывали около 35 претендентов, Нижегородская область вошла в пятерку "избранных".

"Это большой вызов и огромная ответственность. После того как вышло постановление правительства, мы начали готовить программу деятельности НОЦ. Я благодарю всех, кто участвовал в этой серьезной работе. Начиная с 65 проектов, в конечном итоге мы дошли до 140. Понятно, что не все из них "выстрелят", но многие действительно многообещающие, и мы будем вместе обязательно над ними работать", - добавил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что все предложенные проекты были сгруппированы в несколько направлений.

"В первую очередь, это экологическая повестка. Например, разработка технологий ликвидации вреда и обращения с отходами 1-2 класса опасности. В стране и в мире огромное количество таких проблем и не везде существуют технологии вовлечения вторичных ресурсов в оборот. Я на это направление возлагаю очень большие надежды", - подчеркнул Никитин.

Ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин заявил, что межвузовское взаимодействие позволит посмотреть на экологическую составляющую с разных сторон. "Мы сможем увидеть и проанализировать специфику заболеваний в зависимости от экологической ситуации в различных муниципальных образованиях, и понять те внешние факторы, которые сегодня влияют на здоровье человека. Поэтому развитие экологического направления в рамках НОЦ считаем очень важным и будем этим заниматься", - отметил он.

О работе с НОЦ в рамках комплексного научно-технологического проекта "Цифровое месторождение" рассказали заместитель директора Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) по инновациям и инвестициям Владимир Жигалов и заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН Николай Еремин.

"Наш академический институт занимается получением чистых веществ. Это совершенно новые материалы, очень дорогостоящие, и наши потребители в большинстве своем - зарубежные организации и институты. Мы надеемся, что НОЦ поможет нам реализовать их внутри страны", - подчеркнул директор Института химии высокочистых веществ имени Девятых РАН Андрей Буланов.