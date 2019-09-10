Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T18:51Z
https://ria.ru/20190910/1558543578.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155527/47/1555274753_0:0:3043:1713_1036x0_80_0_0_1d5035b53472a87e0b67de5b500ab79d.jpg
РИА Новости
Нижегородская область

В Нижнем Новгороде представили проекты для научно-образовательного центра

18:51 10.09.2019
52
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Ученые и руководители ведущих нижегородских вузов представили проекты, которые будут реализованы на площадке научно-образовательного центра в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во вторник провел совещание по вопросу деятельности научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня "Техноплатформа-2035". В рамках встречи с участниками центра была презентована программа деятельности НОЦ, которая прошла защиту на Совете научно-образовательных центров в "Сколково".
"Практически сразу после формирования нацпроекта "Наука" стало ясно, что Нижегородская область не может не оказаться в числе избранных, и нижегородские ученые начали готовить свои предложения. У нас огромный потенциал, большое количество научных и образовательных организаций, вузов, НИИ, научных институтов РАН, большой промышленный комплекс, который может проделать соответствующую работу - сформировать заказ для науки и образования", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
По словам губернатора, была серьезная конкурентная борьба за право оказаться в числе 5 пилотных регионов, где создаются первые НОЦ. Свою состоятельность доказывали около 35 претендентов, Нижегородская область вошла в пятерку "избранных".
"Это большой вызов и огромная ответственность. После того как вышло постановление правительства, мы начали готовить программу деятельности НОЦ. Я благодарю всех, кто участвовал в этой серьезной работе. Начиная с 65 проектов, в конечном итоге мы дошли до 140. Понятно, что не все из них "выстрелят", но многие действительно многообещающие, и мы будем вместе обязательно над ними работать", - добавил губернатор.
Глава региона подчеркнул, что все предложенные проекты были сгруппированы в несколько направлений.
"В первую очередь, это экологическая повестка. Например, разработка технологий ликвидации вреда и обращения с отходами 1-2 класса опасности. В стране и в мире огромное количество таких проблем и не везде существуют технологии вовлечения вторичных ресурсов в оборот. Я на это направление возлагаю очень большие надежды", - подчеркнул Никитин.
Ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин заявил, что межвузовское взаимодействие позволит посмотреть на экологическую составляющую с разных сторон. "Мы сможем увидеть и проанализировать специфику заболеваний в зависимости от экологической ситуации в различных муниципальных образованиях, и понять те внешние факторы, которые сегодня влияют на здоровье человека. Поэтому развитие экологического направления в рамках НОЦ считаем очень важным и будем этим заниматься", - отметил он.
О работе с НОЦ в рамках комплексного научно-технологического проекта "Цифровое месторождение" рассказали заместитель директора Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) по инновациям и инвестициям Владимир Жигалов и заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН Николай Еремин.
Глеб Никитин
29 августа, 17:00Нижегородская область
Дзержинск в Нижегородской области получит 66 новых автобусов
"Наш академический институт занимается получением чистых веществ. Это совершенно новые материалы, очень дорогостоящие, и наши потребители в большинстве своем - зарубежные организации и институты. Мы надеемся, что НОЦ поможет нам реализовать их внутри страны", - подчеркнул директор Института химии высокочистых веществ имени Девятых РАН Андрей Буланов.
Нацпроектом "Наука" предусмотрено создание в 2019 году пяти научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с предприятиями реального сектора экономики. А к концу 2021 года намечено создать не менее 15 таких центров.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
28 августа, 21:02Нижегородская область
Нижегородские власти в этом году подадут заявку о создании ОЭЗ в Дзержинске
100000
Обсудить 0
Нижегородская областьГлеб НикитинРоссийская академия наукНижегородская областьРоссияОбщество
Рекомендуем
Юрий Гришан
Мэр Магадана поддержал запрет на использование телефонов в школах
РИА
Новости
Ученики во время единого государственного экзамена
В Рособрнадзоре оценили идею Грефа об отказе от школьных экзаменов
Города России. Чебоксары
На оснащение оборудованием медучреждений Чувашии направлены 2,5 млрд рублей
В Нижегородской области лесники получили около 200 единиц техники
Лента
новостей
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Опрос показал, как россияне относятся к ЕГЭ
В Москве учреждены премии для разработчиков цифровых проектов
Ижевск
В УдГУ рассказали о мужчине, пытавшемся покончить с собой в Ижевске
Рауль Хаджимба
В центре Сухума собрались сторонники Хаджимбы
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
Венесуэла начинает военные учения на границе с Колумбией
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
МИД Франции осудил ракетные пуски КНДР
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
Руденя: город Торопец, связанный с именем Невского, приведут в порядок
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео подтвердил информацию о разногласиях с Болтоном
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Министр Экваториальной Гвинеи хочет ознакомиться с российскими технологиями
10:58Силовики установили мины у участка разведения сил в Донбассе, заявили в ДНР
10:58Около трети подтопленных жилых домов в ЕАО освободились от воды
10:56Самолет iFly вылетел в Китай после вынужденного возвращения в Екатеринбург
10:55Роухани заявил о готовности Ирана и дальше сокращать обязательства по СВПД
10:54Оппозиция в Раде заявила о сворачивании властями с курса в ЕС и НАТО
10:53Ярославский детский омбудсмен получал жалобы от сирот из аварийного дома
10:52В ГД продолжат борьбу с интеллектуальным пиратством в сфере радиовещания
10:49Представители Розенбаума опровергли сообщения о второй операции артиста
10:48Роухани прокомментировал отставку Болтона
10:46На выборах в Петербурге поступила одна жалоба на нарушение закона
10:46В Челябинске ребенок и десять взрослых пострадали в ДТП с маршруткой
10:46В кинотеатрах будут показывать ролики о безопасности дорожного движения
10:45Российский посол рассказал о высокой нагрузке дипломатов в Анталье
10:44В России могут начать строже наказывать за нарушения ПДД
10:43Россия будет наращивать эффективность господдержки туризма, заявил Путин
10:41Меркель рассказала о работе над проведением "нормандского" саммита
10:40Гособвинение выступило против передачи дела Серебренникова в прокуратуру
10:37В Госдуме призвали решить проблемы с лекарственным обеспечением в России
10:32"Нападение" на инкассаторов в Подмосковье оказалось учениями
Лента новостейМолния