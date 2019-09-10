Инаугурация губернатора Курской области пройдет 16 сентября

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Избранный губернатор Курской области Роман Старовойт официально вступит в должность 16 сентября, сообщил РИА Новости представитель администрации региона во вторник.
"Инаугурация состоится в следующий понедельник, 16 сентября. Планируется, что она пройдет в областном драматическом театре", - сказал собеседник агентства.
В воскресенье жители Курской области выбирали губернатора. По итогам обработки 100% протоколов победил врио главы региона Старовойт, он набрал 81,07% голосов. Явка составила 41,56%.
15 октября 2012, 12:41РИА НовостиВыборы глав регионов в России14 октября в пяти субъектах России прошли выборы губернаторов. Впервые за несколько лет главные лица регионов были избраны всенародным голосованием: прежде, с февраля 2005 года губернаторы утверждались голосованием региональных законодательных собраний по представлению президента страны.