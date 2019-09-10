Инаугурация губернатора Курской области пройдет 16 сентября

Выборы глав регионов в России 14 октября в пяти субъектах России прошли выборы губернаторов. Впервые за несколько лет главные лица регионов были избраны всенародным голосованием: прежде, с февраля 2005 года губернаторы утверждались голосованием региональных законодательных собраний по представлению президента страны.