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РИА Новости

Парубий сообщил о допросах депутатов по делу об узурпации власти Порошенко

17:21 10.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 10 сен – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызвало на допрос сто депутатов парламента по делу об узурпации власти экс-президентом Петром Порошенко и его командой, сообщил во вторник бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Ранее юрист Андрей Портнов - бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича - сообщил, что Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко в связи с якобы фальсификациями документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабмина. По словам юриста, в сентябре 2015 года из коалиции "Европейская Украина" вышла фракция "Радикальная партия" Олега Ляшко, в феврале 2016 года партии "Батькивщина" и "Самопомощь", после чего она фактически перестала существовать из-за отсутствия необходимого большинства – из необходимых 226 депутатов остались 217 парламентариев. Юрист отметил, что, несмотря на отсутствие коалиции, Порошенко предложил парламенту осуществить назначение ряда лиц на должности премьера и членов правительства. Эти действия сопровождались внесением в официальные документы заведомо ложных сведений о наличии коалиции.
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"Я следователю сказал об абсурдности дела об узурпации власти (Госбюро завело соответствующее дело в отношении Порошенко и высших должностных лиц – Прим. ред.). Вдумайтесь, 100 депутатов уже вызваны в ГБР, чтоб они дали показания по делу узурпации власти, что мол правительство (во главе с экс-премьером Владимиром Гройсманом – Прим. ред.) назначалось без коалиции (в Раде – Прим. ред.)", - сказал Парубий журналистам. Трансляцию вел телеканал "Наш".
При этом он не уточнил, действующих депутатов или парламентариев прошлого, восьмого, созыва Рады вызвали на допрос.
Ранее пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова сообщила журналистам, что Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах.
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