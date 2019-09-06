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РИА Новости

Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах

10:59 06.09.2019 (обновлено: 12:12 06.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова во время брифинга перед журналистами у здания ГБР. 6 сентября 2019
Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова во время брифинга перед журналистами у здания ГБР. 6 сентября 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова во время брифинга перед журналистами у здания ГБР. 6 сентября 2019
КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, заявила в пятницу журналистам пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.
Ранее Иванова заявила, что Порошенко фигурирует в 12 уголовных делах. Его адвокат Игорь Головань сообщил, что экс-президент является свидетелем в пяти уголовных делах. Порошенко в пятницу не пришел на допрос по делу о вмешательстве в работу судей, по словам Голованя, из-за несвоевременно врученной ему повестки.
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"Сейчас есть 13 уголовных производств, которые расследуются Госбюро из-за возможных правонарушений со стороны представителей бывшей власти, в том числе и Петра Порошенко", - заявила Иванова.
При этом она не стала уточнять, в каких конкретно делах фигурирует бывший глава государства.
Порошенко ранее дважды давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".
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