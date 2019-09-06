Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова во время брифинга перед журналистами у здания ГБР. 6 сентября 2019

Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова во время брифинга перед журналистами у здания ГБР. 6 сентября 2019

КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, заявила в пятницу журналистам пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

Ранее Иванова заявила, что Порошенко фигурирует в 12 уголовных делах. Его адвокат Игорь Головань сообщил, что экс-президент является свидетелем в пяти уголовных делах. Порошенко в пятницу не пришел на допрос по делу о вмешательстве в работу судей, по словам Голованя, из-за несвоевременно врученной ему повестки.

"Сейчас есть 13 уголовных производств, которые расследуются Госбюро из-за возможных правонарушений со стороны представителей бывшей власти, в том числе и Петра Порошенко", - заявила Иванова.

При этом она не стала уточнять, в каких конкретно делах фигурирует бывший глава государства.