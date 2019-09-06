КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, заявила в пятницу журналистам пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.
Ранее Иванова заявила, что Порошенко фигурирует в 12 уголовных делах. Его адвокат Игорь Головань сообщил, что экс-президент является свидетелем в пяти уголовных делах. Порошенко в пятницу не пришел на допрос по делу о вмешательстве в работу судей, по словам Голованя, из-за несвоевременно врученной ему повестки.
"Сейчас есть 13 уголовных производств, которые расследуются Госбюро из-за возможных правонарушений со стороны представителей бывшей власти, в том числе и Петра Порошенко", - заявила Иванова.
При этом она не стала уточнять, в каких конкретно делах фигурирует бывший глава государства.
Порошенко ранее дважды давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".