Парубия допросили по делу о тестировании сенсорной кнопки для голосования

КИЕВ, 10 авг – РИА Новости. Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) допросили бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия по делу о тестировании сенсорной кнопки системы для голосования "Рада-3", сообщил во вторник Парубий.

Украинские правоохранители в 23 и 27 августа блокировали центр управления системой для голосования "Рада-3". По словам Парубия, занимавшего тогда должность спикера, это грубое вмешательство в работу парламента и правоохранители делали все возможное для того, чтобы препятствовать установке сенсорной кнопки для волеизъявления в парламенте. Он также сообщил, что Госбюро расследований завело дело против сотрудников аппарата Верховной рады Украины. Директор Госбюро расследований Роман Труба подтвердил, что ведомство устанавливает факт нарушения правил эксплуатации сенсорно-вычислительной системы

"Сейчас, оказывается, они ведут уголовное производство (дело – Прим. ред.) законно ли проводилось тестирование, проверка функционирования (системы "Рада-3" - Прим. ред.). Я сказал им (следователям – Прим. ред.), что это политическое действие, которое в то время было направлено на то, чтобы показать, кто хозяин, чтобы не позволить провести тестирование сенсорной кнопки, и мне очень жаль, что украинские следователи вынуждены исполнять такую низкую функцию", - заявил Парубий журналистам после допроса. Трансляцию вел телеканал " Наш ".

Он отметил, что его допрашивали час.