Парубия допросили по делу о тестировании сенсорной кнопки для голосования

КИЕВ, 10 авг – РИА Новости. Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) допросили бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия по делу о тестировании сенсорной кнопки системы для голосования "Рада-3", сообщил во вторник Парубий.
Украинские правоохранители в 23 и 27 августа блокировали центр управления системой для голосования "Рада-3". По словам Парубия, занимавшего тогда должность спикера, это грубое вмешательство в работу парламента и правоохранители делали все возможное для того, чтобы препятствовать установке сенсорной кнопки для волеизъявления в парламенте. Он также сообщил, что Госбюро расследований завело дело против сотрудников аппарата Верховной рады Украины. Директор Госбюро расследований Роман Труба подтвердил, что ведомство устанавливает факт нарушения правил эксплуатации сенсорно-вычислительной системы
"Сейчас, оказывается, они ведут уголовное производство (дело – Прим. ред.) законно ли проводилось тестирование, проверка функционирования (системы "Рада-3" - Прим. ред.). Я сказал им (следователям – Прим. ред.), что это политическое действие, которое в то время было направлено на то, чтобы показать, кто хозяин, чтобы не позволить провести тестирование сенсорной кнопки, и мне очень жаль, что украинские следователи вынуждены исполнять такую низкую функцию", - заявил Парубий журналистам после допроса. Трансляцию вел телеканал "Наш".
Он отметил, что его допрашивали час.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести штраф для депутатов Верховной рады за "неперсональное голосование", когда они голосуют за отсутствующих коллег. По словам Парубия, провести переоборудование зала парламента не удалось из-за внеочередных парламентских выборов, однако он "дал поручение аппарату подготовить все, чтобы ввести хотя бы сенсорную кнопку".