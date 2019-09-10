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РИА Новости

В Ленинградской области четыре человека пострадали в ДТП со скорой

16:16 10.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении ВАЗ с автомобилем скорой помощи на Дороге жизни в Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"Десятого сентября около 15.00 на пересечении Колтушского шоссе и Дороги жизни во Всеволожске произошло столкновение автомобиля ВАЗ и автомобиля скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших уточняется.
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УГИБДДЛенинградская областьВсеволожскСанкт-ПетербургПроисшествия
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