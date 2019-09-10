В Ленинградской области четыре человека пострадали в ДТП со скорой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости . Четыре человека пострадали при столкновении ВАЗ с автомобилем скорой помощи на Дороге жизни в Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"Десятого сентября около 15.00 на пересечении Колтушского шоссе и Дороги жизни во Всеволожске произошло столкновение автомобиля ВАЗ и автомобиля скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.