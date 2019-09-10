В Госдуме поддержали идею проверить Навального и Соболь на предмет вербовки

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему "Вопросы развития цифровой экономики". 8 июля 2019

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поручить думской комиссии по расследованию вмешательства в дела России извне проверить оппозиционеров Алексея Навального и Любовь Соболь на предмет вербовки из-за рубежа.

Выступая на пленарном заседании, Жириновский предложил думской комиссии разобраться с деятельностью Навального и Соболь: по его словам, Навальный был завербован американскими спецслужбами в период учебы в Йельском университете.

"(Навальный) завербован в Йельском университете еще. И уже не вы его убираете, а Запад его убирает. И теперь Люба (Соболь) будет командовать всеми делами, не вы, правящая партия", - подчеркнул Жириновский.

Володин, отвечая на предложение лидера ЛДПР, предложил поручить "комиссии, чтобы изучила все эти вопросы". "Вы говорили о том, что Навальный завербован в Йельском университете, пускай комиссия разберется", - ответил Володин на предложение лидера ЛДПР.

"Коллеги, предложение, которое озвучил Владимир Вольфович Жириновский, давайте мы изучим. Если факты подтвердятся, направим в правоохранительные органы. Второй раз звучат эти предложения, и там, где есть эти нарушения уголовного законодательства, должна быть соответствующая реакция правоохранительных органов, прокуратуры. Правильно? Правильно. Поддерживаем? Поддерживаем", - добавил он.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне была создана в августе, вскоре после заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она сообщила, что Москва доведет до руководителей США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в российской столице.