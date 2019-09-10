Крымский сенатор прокомментировал слова Сенцова о "возвращении на танке"

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Сергей Цеков считает, что обещание осужденного в России за терроризм Олега Сенцова вернуться в Крым на танке продиктовано ненавистью, и этим заявлением он лишь подтверждает свою сущность террориста.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных.

Во вторник Сенцов в общении с украинскими СМИ заявил, что вернется в Крым "только на танках". При этом он подчеркнул, что слова его воспринимать буквально не стоит.

"Сенцов покалечен ненавистью. Хотя сам русско-культурный человек, но ненависть у него перетекает через край. То наказание, которое он понес в России, было абсолютно обоснованным. Сейчас он говорит вещи, которые свидетельствуют о его сущности. Человек настроен на войну, фактически по своей сути является террористом. Он сказал слова, которые только подтверждают законность его осуждения. Сенцов дает мощный козырь в наши руки для объяснения, почему мы таких людей осуждаем на большие сроки заключения", - заявил Цеков РИА Новости.