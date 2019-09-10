В Мосгоризбиркоме прокомментировали жалобу Юнемана на итоги выборов

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком пока не получал жалобу проигравшего кандидата в депутаты Мосгордумы Романа Юнемана на результаты электронного голосования в его округе, он может обжаловать итоги выборов по конкретному участку только через суд, сообщил РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Ранее независимый кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман, который с небольшим отставанием проиграл выборы в 30 округе кандидату Маргарите Русецкой, написал в своих социальных сетях, что он подал жалобу в Мосгоризбирком по итогам электронного голосования в своем округе. По его словам, победа Русецкой обусловлена "аномальными результатами на электронном голосовании". Он пишет, что каждый второй виртуальный голос был отдан за Русецкую, при этом на обычных участках она проигрывала другим кандидатам. Также, по словам Юнемана, его избиратели жаловались на то, что у них не получалось проголосовать за него электронно. Он требует отменить результаты на одном из участков с электронным голосованием.

"Мы жалобу Юнемана не получали. А право каждого кандидата проигравшего обжаловать решение. Это предусмотрено избирательным законодательством", - отметил Горбунов.

Он добавил, что обжалование итогов выборов по конкретному избирательному участку возможно только через суд.

"Окружные комиссии уже подвели итоги, поэтому обжаловать результаты по конкретному участку можно только через суд в соответствии с законом", - сказал Горбунов.

Ранее сообщалось, что утром в день выборов в работе электронной системы голосования на выборах в Мосгордуму возникли сбои, работу системы удалось восстановить спустя час. При этом, сбой не вызвал потери голосов избирателей. Отмечалось, что сбой был связан с системой шифрования. Как позже отметил заместитель руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Артем Костырко, произошедший сбой не являлся штатной ошибкой, в настоящий момент ДИТ разбирается с производителем в причинах сбоя.

Итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77%. После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы лидируют в 26 округах, депутаты от КПРФ занимают 13 мест в столичном парламенте, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" - по три. При этом итоговая явка на электронном голосовании составила 92,3%.