Сергей Цеков сохранит пост сенатора от парламента Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Сергей Цеков сохранит за собой пост сенатора, его кандидатура будет повторно выдвинута государственным советом Крыма второго созыва, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.

"Мы выдвигаем одну кандидатуру – Цекова. Он честно и нормально отработал. К нему нет никаких вопросов. Это наш союзник и член команды", - сказал журналистам Константинов.