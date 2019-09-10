Сергей Цеков сохранит пост сенатора от парламента Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Сергей Цеков сохранит за собой пост сенатора, его кандидатура будет повторно выдвинута государственным советом Крыма второго созыва, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.
"Мы выдвигаем одну кандидатуру – Цекова. Он честно и нормально отработал. К нему нет никаких вопросов. Это наш союзник и член команды", - сказал журналистам Константинов.
Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли в воскресенье в единый день голосования. Победу на выборах в парламент Крыма одержала партия "Единая Россия", получив 60 мандатов из 75. ЛДПР получила 10 мандатов, КПРФ – 5.