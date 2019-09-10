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РИА Новости

Сергей Цеков сохранит пост сенатора от парламента Крыма

13:04 10.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков на заседании Совета Федерации Российской Федерации
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков на заседании Совета Федерации Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Сергей Цеков сохранит за собой пост сенатора, его кандидатура будет повторно выдвинута государственным советом Крыма второго созыва, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.
"Мы выдвигаем одну кандидатуру – Цекова. Он честно и нормально отработал. К нему нет никаких вопросов. Это наш союзник и член команды", - сказал журналистам Константинов.
Алексей Текслер
9 сентября, 15:16РИА Новости
Текслер назовет сенатора от Челябинской области после инаугурации
Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли в воскресенье в единый день голосования. Победу на выборах в парламент Крыма одержала партия "Единая Россия", получив 60 мандатов из 75. ЛДПР получила 10 мандатов, КПРФ – 5.
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Сергей ЦековВладимир КонстантиновЛДПРКПРФСимферопольКрымРоссияПолитика
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