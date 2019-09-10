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РИА Новости

"Шпиона США" Олега Смоленкова уволили несколько лет назад, заявили в Кремле

12:32 10.09.2019 (обновлено: 21:47 10.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Кремле отреагировали на публикации американских СМИ об "агенте США" Олеге Смоленкове.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад был уволен. Кроме того, его должность не предусматривала прямых контактов с главой государства.
На уточняющие вопросы в Кремле отвечать не стали. "Естественно, всю информацию о работниках администрации президента представить просто невозможно", — пояснил Песков.
При этом он добавил, что у руководства страны нет вопросов к контрразведке.
Флаг на здании посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве
Вчера, 08:54Сказано в эфире
Эксперт: в сообщении об "эвакуации из РФ шпиона США" кое-что настораживаетАмериканские СМИ пишут об "эвакуации шпиона" из России, на это сообщение уже отреагировал президент США Дональд Трамп. В эфире радио Sputnik эксперт Игорь Николайчук поделился мнением о том, насколько все это похоже на правду.

Что известно о Смоленкове

Впервые о неком агенте со ссылкой на источники в американской администрации рассказал CNN. По данным канала, в 2017 году Вашингтон в рамках спецоперации вывез "своего информатора", близкого к российским властям.
Автор статьи называл его "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". Также уточнялось, что "экстренная эвакуация" потребовалась из-за небрежного обращения Дональда Трампа с секретными документами.
По сообщениям NBC, "информатор" проживает рядом с Вашингтоном под своим именем и находится под защитой правительства США. Телеканал подчеркивал, что не раскрывает его имени из соображений безопасности.
Со дна постучали
Вчера, 17:29РИА Новости
Со дна постучали
Позже в СМИ написали, что речь может идти об Олеге Смоленкове, работавшем в аппарате российского правительства.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал эту историю откровенным фейком, призванным дискредитировать американского лидера.
Сам президент США тоже отреагировал на публикации, заявив, что ничего об этом не знает.
Здание штаб-квартиры СВР в Москве
Вчера, 12:26РИА Новости
Экс-сотрудник СВР прокомментировал публикации об "агенте США" Смоленкове
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Олег СмоленковСкандал вокруг "агента США" СмоленковаДмитрий ПесковРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Российскому правительству не впервой открещиваться от своих граждан!
10 сентября, 12:41
mdmiguel dios
14301283
После того, как его эвакуировали из России, его естественно уволили. ФСБ то где было? Шпионы это их епархия.
10 сентября, 12:35
Арсений Понфилекно
22612051
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