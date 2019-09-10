"Шпиона США" Олега Смоленкова уволили несколько лет назад, заявили в Кремле

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Кремле отреагировали на публикации американских СМИ об "агенте США" Олеге Смоленкове.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад был уволен. Кроме того, его должность не предусматривала прямых контактов с главой государства.

На уточняющие вопросы в Кремле отвечать не стали. "Естественно, всю информацию о работниках администрации президента представить просто невозможно", — пояснил Песков.

При этом он добавил, что у руководства страны нет вопросов к контрразведке.

Что известно о Смоленкове

Впервые о неком агенте со ссылкой на источники в американской администрации рассказал CNN. По данным канала, в 2017 году Вашингтон в рамках спецоперации вывез "своего информатора", близкого к российским властям.

Автор статьи называл его "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". Также уточнялось, что "экстренная эвакуация" потребовалась из-за небрежного обращения Дональда Трампа с секретными документами.

По сообщениям NBC, "информатор" проживает рядом с Вашингтоном под своим именем и находится под защитой правительства США. Телеканал подчеркивал, что не раскрывает его имени из соображений безопасности.

Позже в СМИ написали, что речь может идти об Олеге Смоленкове, работавшем в аппарате российского правительства.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал эту историю откровенным фейком, призванным дискредитировать американского лидера.