"Шпиона США" Олега Смоленкова уволили несколько лет назад, заявили в Кремле

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Кремле отреагировали на публикации американских СМИ об "агенте США" Олеге Смоленкове.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад был уволен. Кроме того, его должность не предусматривала прямых контактов с главой государства.
На уточняющие вопросы в Кремле отвечать не стали. "Естественно, всю информацию о работниках администрации президента представить просто невозможно", — пояснил Песков.
При этом он добавил, что у руководства страны нет вопросов к контрразведке.
Вчера, 08:54Сказано в эфиреЭксперт: в сообщении об "эвакуации из РФ шпиона США" кое-что настораживаетАмериканские СМИ пишут об "эвакуации шпиона" из России, на это сообщение уже отреагировал президент США Дональд Трамп. В эфире радио Sputnik эксперт Игорь Николайчук поделился мнением о том, насколько все это похоже на правду.
Что известно о Смоленкове
Впервые о неком агенте со ссылкой на источники в американской администрации рассказал CNN. По данным канала, в 2017 году Вашингтон в рамках спецоперации вывез "своего информатора", близкого к российским властям.
Автор статьи называл его "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". Также уточнялось, что "экстренная эвакуация" потребовалась из-за небрежного обращения Дональда Трампа с секретными документами.
По сообщениям NBC, "информатор" проживает рядом с Вашингтоном под своим именем и находится под защитой правительства США. Телеканал подчеркивал, что не раскрывает его имени из соображений безопасности.
Вчера, 17:29РИА НовостиСо дна постучали
Позже в СМИ написали, что речь может идти об Олеге Смоленкове, работавшем в аппарате российского правительства.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал эту историю откровенным фейком, призванным дискредитировать американского лидера.
Сам президент США тоже отреагировал на публикации, заявив, что ничего об этом не знает.