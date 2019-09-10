Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T12:24Z
https://ria.ru/20190910/1558521148.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155493/93/1554939329_0:0:3058:1721_1036x0_80_0_0_f746495f483bb00241bfa2c9f77f64fb.jpg
РИА Новости

В Рособрнадзоре оценили идею Грефа об отказе от школьных экзаменов

12:23 10.09.2019 (обновлено: 12:24 10.09.2019)
1201
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУченики во время единого государственного экзамена
Ученики во время единого государственного экзамена
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Ученики во время единого государственного экзамена. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Отказываться от экзаменов в школе нельзя, так как они нужны для отбора в вузы, отказ от ЕГЭ равнозначен отказу от портфолио и собеседования при приеме на работу, заявил замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме заявил, что процесс оценивания и экзамены убивают у школьников желание учиться, создавая "людей с инвалидностью", которые готовы работать только в условиях предстоящей оценки, поэтому необходимо "убить экзамены".
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
5 сентября, 12:57Восточный экономический форум
Васильева прокомментировала идею Грефа отменить школьные экзамены
"Ряд заявлений от очень уважаемых мной людей, когда предлагают 1 сентября отказаться от экзамена. Давайте откажемся от портфолио и собеседования при устройстве на работу, это тоже своего рода вид экзамена... Без отбора ни одна уважающая себя организация, ни один вуз не может сегодня отобрать лучших, способных и, действительно, тех ребят, которые нужны", - сказал Музаев журналистам.
14310010
Обсудить 0
Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнзор МузаевРособрнадзорГерман ГрефРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Опрос показал, как россияне относятся к ЕГЭ
РИА
Новости
Ижевск
В УдГУ рассказали о мужчине, пытавшемся покончить с собой в Ижевске
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Лента
новостей
Юрий Гришан
Мэр Магадана поддержал запрет на использование телефонов в школах
КПРФ внесла в Госдуму проект о допвыплатах лауреатам премии правительства
Московский Кремль
"Шпиона США" Олега Смоленкова уволили несколько лет назад, заявили в Кремле
Ученики школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе в первый день учебного года
В России около 100 тысяч школьников перешли на дистанционное обучение
Здание штаб-квартиры СВР в Москве
Экс-сотрудник СВР прокомментировал публикации об "агенте США" Смоленкове
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
В Нижнем Новгороде представили проекты для научно-образовательного центра
Здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве
Генерал ФСБ прокомментировал скандал с "российским шпионом" Смоленковым
Смеситель на кухне
В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть
Сессия
Непрерывное обучение должно стать привычкой для россиян, считает эксперт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:25Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
11:24Житель Югры застрелил мужчину после просьбы не заходить в квартиру в обуви
11:24Киев пока не направлял в Исполком СНГ ноту о выходе из Содружества
11:21В Крыму пройдет повторное голосование на выборах в местные совет двух сел
11:21Жительнице Иркутской области предъявили обвинение в убийстве младенца
11:20В ОНФ предложили продавать вейпы и кальяны в закрытых витринах
11:19Эксперт оценил последствия заявления Нетаньяху по Иорданской долине
11:18Британские службы перехватили у берегов страны рекордное число мигрантов
11:18Юрий Дудь получил премию GQ "Человек года"
11:16Жителя Улан-Удэ оштрафовали за неповиновение полиции на стихийной акции
11:16В Госдуме поддержали проект о наказании экспертов за ложные заключения
11:14Москвичей предупредили о похолодании в выходные
11:14Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о незаконном обогащении
11:11В Новосибирске вынесли приговор по делу о падении шкафов на пятиклассниц
11:10Москвичи не могут бесконтактно оплатить проезд на некоторых станциях метро
11:09Иркутская область оказалась в конце экорейтинга из-за пожаров и паводков
11:09Голикова поручила регионам оценить роль НКО в сфере соцуслуг
11:08Избирком утвердил победу Бабушкина на выборах главы Астраханской области
11:06В Раде предложили обсудить политику Киева в отношении России
11:06Правительство поручило увеличить количество тем по ПДД в учебных предметах
Лента новостейМолния