В Рособрнадзоре оценили идею Грефа об отказе от школьных экзаменов

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Отказываться от экзаменов в школе нельзя, так как они нужны для отбора в вузы, отказ от ЕГЭ равнозначен отказу от портфолио и собеседования при приеме на работу, заявил замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме заявил, что процесс оценивания и экзамены убивают у школьников желание учиться, создавая "людей с инвалидностью", которые готовы работать только в условиях предстоящей оценки, поэтому необходимо "убить экзамены".

"Ряд заявлений от очень уважаемых мной людей, когда предлагают 1 сентября отказаться от экзамена. Давайте откажемся от портфолио и собеседования при устройстве на работу, это тоже своего рода вид экзамена... Без отбора ни одна уважающая себя организация, ни один вуз не может сегодня отобрать лучших, способных и, действительно, тех ребят, которые нужны", - сказал Музаев журналистам.