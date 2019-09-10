Генерал ФСБ прокомментировал скандал с "российским шпионом" Смоленковым

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. "Утечка" данных в американских СМИ о российском шпионе из российских властных структур может быть не более чем элементом информационной войны, заявил РИА Новости во вторник бывший начальник ЦОС ФСБ России генерал-майор Александр Михайлов.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из России своего информатора, близкого к российским властям.
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Как утверждает телеканал, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об этой истории.
"Безусловно, данная информация подлежит тщательной проверке, чем, очевидно, сейчас и занимаются компетентные органы. Однако пока это больше похоже на элемент информационной войны, целью которой является либо создание очередного витка напряженности в отношениях между США и Россией, либо дискредитация конкретных людей и их коллег по службе", — сказал Михайлов.
Вчера, 08:54Сказано в эфиреЭксперт: в сообщении об "эвакуации из РФ шпиона США" кое-что настораживаетАмериканские СМИ пишут об "эвакуации шпиона" из России, на это сообщение уже отреагировал президент США Дональд Трамп. В эфире радио Sputnik эксперт Игорь Николайчук поделился мнением о том, насколько все это похоже на правду.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с РИА Новости прямо назвал эту информацию "откровенным фейком".
Между тем в СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве России в США и аппарате правительства России.
Публиковались также данные, что Смоленков якобы работал в управлении делами президента России, но там опровергли эти сведения.
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