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РИА Новости

В УдГУ рассказали о мужчине, пытавшемся покончить с собой в Ижевске

11:43 10.09.2019 (обновлено: 11:52 10.09.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
Ижевск. Архивное фото
УФА, 10 сен - РИА Новости. Пожилой мужчина, пытавшийся покончить с собой перед зданием парламента Удмуртии в Ижевске, раньше был ректором Института человека при Удмуртском государственном университете (УдГУ), давно уволился и сейчас на пенсии, сообщили РИА Новости в УдГУ.
Ранее следственное управление СК по региону сообщало, что активист Альберт Разин пытался покончить с собой. Он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Следователи полагают, что таким образом он хотел защитить права удмуртского народа и удмуртский язык. Местные СМИ сообщали, что он является директором Института человека и держал в руках плакат, в котором были слова о защите удмуртского языка.
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"Альберт Разин был когда-то ректором Института человека, но он очень давно уволился и не является нашим сотрудником. Он на пенсии, является социологом, философом, доцентом и заслуженным деятелем науки Удмуртии", - сказали в университете.
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УдмуртияИжевскПроисшествия
Популярные комментарии
Этот мужик хотел принудить в обязательном порядке изучать в школах удмуртский язык и культуру. У нас подобное происходит в регионе. Всеми силами боремся против обязательного изучения региональных языков. Эти языки нужны только националистам и таким вот кадрам. Для детей же это пустая трата время и даже вредно (забивать голову лишней чепухой).
10 сентября, 13:09
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