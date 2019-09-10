В УдГУ рассказали о мужчине, пытавшемся покончить с собой в Ижевске

УФА, 10 сен - РИА Новости. Пожилой мужчина, пытавшийся покончить с собой перед зданием парламента Удмуртии в Ижевске, раньше был ректором Института человека при Удмуртском государственном университете (УдГУ), давно уволился и сейчас на пенсии, сообщили РИА Новости в УдГУ.
Ранее следственное управление СК по региону сообщало, что активист Альберт Разин пытался покончить с собой. Он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Следователи полагают, что таким образом он хотел защитить права удмуртского народа и удмуртский язык. Местные СМИ сообщали, что он является директором Института человека и держал в руках плакат, в котором были слова о защите удмуртского языка.
"Альберт Разин был когда-то ректором Института человека, но он очень давно уволился и не является нашим сотрудником. Он на пенсии, является социологом, философом, доцентом и заслуженным деятелем науки Удмуртии", - сказали в университете.