В УдГУ рассказали о мужчине, пытавшемся покончить с собой в Ижевске

УФА, 10 сен - РИА Новости. Пожилой мужчина, пытавшийся покончить с собой перед зданием парламента Удмуртии в Ижевске, раньше был ректором Института человека при Удмуртском государственном университете (УдГУ), давно уволился и сейчас на пенсии, сообщили РИА Новости в УдГУ.