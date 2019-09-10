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РИА Новости

Мужчина попытался покончить с собой перед зданием парламента Удмуртии

10:43 10.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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УФА, 10 сен - РИА Новости. Следственные органы выясняют обстоятельства и причины инцидента перед зданием удмуртского парламента, где мужчина пытался покончить с собой, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Удмуртии.
По данным ведомства, инцидент произошел во вторник утром на площади перед зданием госсовета Удмуртии.
"Активист удмуртского движения Альберт Разин. Следственные органы начали проверку, будут установлены мотивы этого акта и дана юридическая оценка", - сообщили агентству в Следственном управлении региона.
В ведомстве отметили, что "мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован". "По некоторым данным, свои действия он мотивировал необходимостью защиты удмуртского языка", - также пояснили там.
Местные СМИ пишут, что этот поступок совершил директор Института человека УдГУ Альберт Разин.
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