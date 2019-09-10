Первый в России форум "Мой бизнес" пройдет в Иванове

ИВАНОВО, 10 сен – РИА Новости. Первый в России форум по популяризации предпринимательства "Мой бизнес" пройдет 18 сентября в Иванове, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Форум проводится в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На одной площадке соберутся 16 спикеров, среди которых Игорь Манн, Инди Гогохия и другие. На форуме также выступят бизнесмены Ивановской области, которые получили господдержку по нацпректу", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что спикеры поделятся своим опытом запуска и развития бизнеса, секретами управления и продвижения, расскажут об автоматизации бизнес-процессов, продажах, маркетинге, трендах наступившего будущего и новых технологиях для бизнеса, секретах построения эффективной команды, стратегии выходов на новые рынки и многое другое. Участие в форуме – бесплатное. Подобные мероприятия позднее пройдут еще 24-х городах России.

По словам губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, форум должен пройти с максимальной пользой для предпринимателей региона.