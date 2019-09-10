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РИА Новости
Ивановская область

Первый в России форум "Мой бизнес" пройдет в Иванове

11:10 10.09.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкГорода России. Иваново
Города России. Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ИВАНОВО, 10 сен – РИА Новости. Первый в России форум по популяризации предпринимательства "Мой бизнес" пройдет 18 сентября в Иванове, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Форум проводится в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На одной площадке соберутся 16 спикеров, среди которых Игорь Манн, Инди Гогохия и другие. На форуме также выступят бизнесмены Ивановской области, которые получили господдержку по нацпректу", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что спикеры поделятся своим опытом запуска и развития бизнеса, секретами управления и продвижения, расскажут об автоматизации бизнес-процессов, продажах, маркетинге, трендах наступившего будущего и новых технологиях для бизнеса, секретах построения эффективной команды, стратегии выходов на новые рынки и многое другое. Участие в форуме – бесплатное. Подобные мероприятия позднее пройдут еще 24-х городах России.
По словам губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, форум должен пройти с максимальной пользой для предпринимателей региона.
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"Считаю, что мы можем претендовать на то, чтобы стать в Центральной России лучшим регионом с точки зрения условий ведения бизнеса. У нас больше половины валового регионального продукта производится малыми и средними компаниями, поэтому мы просто обязаны инвестиционный климат наладить так, чтобы предпринимательством заниматься было удобно", – процитировали в пресс-службе слова Станислава Воскресенского.
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Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийИваново
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