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РИА Новости
Единый день голосования

В России ответили на заявление США о непризнании выборов в Крыму

21:30 09.09.2019 (обновлено: 23:36 09.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на гору Ай-Петри
Вид на гору Ай-Петри
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские политики прокомментировали заявление посольства США на Украине о непризнании выборов в Крыму.
Выборы в крымский парламент и местные советы прошли накануне в единый день голосования. Посольство США отказалось признавать результаты выборов и выразило поддержку "суверенитета и территориальной целостности Украины".
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"В плену штампов"

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что подобные заявления американских дипломатов никак не влияют на ситуацию на полуострове.
"Их признание нас, честно говоря, совершенно не волнует. Ничего другого, кроме подобных заявлений, мы от них и не ожидаем. Для нас самое главное — что эти выборы признали крымчане и Россия в целом", — цитирует Цекова RT.
Он подчеркнул, что такая позиция демонстрирует, что американские политики "находятся в плену штампов, которые выработали по Крыму".
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"Надувательство щек"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала заявление посольства США ожидаемым.
"Не стоит забывать, что как раз при такой американской "непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины" в ходе насильственного свержения власти в Киеве в 2013-2014 годах мы в Крыму и провели референдум по защите наших прав и свобод путем принятия решения о самоопределении", — заявила она РИА Новости.
При этом, по ее словам, у киевских властей не остается других вариантов, кроме как "надувать щеки и говорить о суверенитете и целостности".
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"Не лезьте с оценками"

Депутат крымского парламента Юрий Гемпель назвал заявление американских дипломатов вмешательством во внутреннюю политику региона.
"США не вправе указывать, как и где нам проводить выборы, которые прошли согласно закону России и международным стандартам. Американским властям пора навсегда осознать, что Крым — российский и стал таковым по волеизъявлению народа", — заявил он РИА Новости.
Также Гемпель призвал Вашингтон "не лезть с правовыми оценками" во внутреннюю политику суверенных государств.
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"Политическая трескотня"

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал критику западных стран в отношении выборов в Крыму "политической трескотней".
"С таким же успехом они могут не признавать восход солнца. Кто сказал, что крымские выборы кто-то должен признавать? Выборы, прошедшие в Крыму, не нуждаются ни в каком признании. Мы же не делаем заявления по выборам, которые, к примеру, проходят в штате Оклахома. Выборы прошли в субъекте Российской Федерации, и они не требуют никакого признания", — заявил он.
Иоффе добавил, что позиция западных страх по поводу выборов на полуострове не имеет правового значения.
Ранее выборы в Крыму также отказались признавать Украина, Грузия и Молдавия.
Крым стал российским регионом в результате референдума, который проводился после государственного переворота на Украине в 2014 году. Более 95 процентов жителей полуострова поддержали идею о возвращении в состав России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияСергей ЦековНаталья ПоклонскаяВладимир ПутинКрымРоссияСШАВ миреПолитика
Популярные комментарии
Как-то длинно и витиевато. Скажите коротко и ясно: "ваше мнение нас не интересует".
9 сентября, 21:43
Naum Vygodsky
3720000
Как не крути, а мнение амеров очень даже интересует и политиков, и народ - ведь тогда бы такую бучу не подняли.
10 сентября, 00:00
ПСПетр Симонов
2310126
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