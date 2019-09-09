Александр Беглов побеждает на выборах главы Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города с 64,45% голосов после обработки всех протоколов, за исключением данных цифровых участков, сообщили РИА Новости в горизбиркоме.
Кандидат Михаил Амосов от "Гражданской платформы" набирает 16,01%, Надежда Тихонова от "Справедливой России" - 16,84%.
Всего проголосовали 1 миллион 146 тысяч 643 человека, что составило более 30,08%.
Данные протоколов на цифровых участках еще не учтены.
Вчера, 13:45РИА НовостиВыборы глав регионов России