Александр Беглов побеждает на выборах главы Петербурга

Александр Беглов на выборах в Петербурге

Александр Беглов на выборах в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города с 64,45% голосов после обработки всех протоколов, за исключением данных цифровых участков, сообщили РИА Новости в горизбиркоме.

Кандидат Михаил Амосов от "Гражданской платформы" набирает 16,01%, Надежда Тихонова от "Справедливой России" - 16,84%.

Всего проголосовали 1 миллион 146 тысяч 643 человека, что составило более 30,08%.