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РИА Новости
Единый день голосования

Александр Беглов побеждает на выборах главы Петербурга

17:16 09.09.2019 (обновлено: 17:33 09.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАлександр Беглов на выборах в Петербурге
Александр Беглов на выборах в Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Александр Беглов на выборах в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города с 64,45% голосов после обработки всех протоколов, за исключением данных цифровых участков, сообщили РИА Новости в горизбиркоме.
Кандидат Михаил Амосов от "Гражданской платформы" набирает 16,01%, Надежда Тихонова от "Справедливой России" - 16,84%.
Всего проголосовали 1 миллион 146 тысяч 643 человека, что составило более 30,08%.
Данные протоколов на цифровых участках еще не учтены.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияАлександр БегловСанкт-ПетербургПолитика
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