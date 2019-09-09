Матвиенко предложила обсудить изменение муниципального фильтра

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Несмотря на то, что прошедший в России единый день голосования подтвердил высокий уровень российского избирательного законодательства, можно обсудить возможность внесения изменения в него, касающихся системы сбора подписей и муниципального фильтра, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, сенаторы проведут тщательный анализ и, в случае необходимости, могут выйти с соответствующими законодательными инициативами.

"Наверное, трудности есть, давайте пообсуждаем муниципальный фильтр, другие вопросы, на которые обратили внимание в ходе единого дня голосования. Какие-то донастройки, уточнения либо в рамках законодательства, либо других нормативных актов, возможно, нужно будет сделать", - сказала Матвиенко журналистам.

Она сообщила, что Совфед проанализирует информацию из регионов по итогам прошедшего голосования и выступит с соответствующими инициативами, если в этом будет необходимость. "В ходе кампании обращалось внимание на трудности в процедуре сбора подписей", - сказала Матвиенко.