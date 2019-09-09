Матвиенко сама не будет выдвигать свою кандидатуру на пост спикера Совфеда

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не будет сама выдвигать свою кандидатуру на этот пост и может занять его вновь только если это сочтут необходимым сенаторы.
Регламент Совфеда требует переизбрания председателя верхней палаты в случае проведения выборов губернатора в его регионе.
"Что касается моего возможного переизбрания председателем Совета Федерации, то я сама никогда ни на что не претендовала, никуда не просилась, не писала никаких заявлений. Если члены Совета Федерации сочтут необходимым, чтобы я продолжила свою работу в этом качестве, я сочту за честь. Но давайте дождёмся завершения необходимых процедур (после выборов губернатора Петербурга)", - сказала она.
Ранее глава горизбиркома Виктор Миненко сообщил, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города с 64,47% голосов после обработки 98,93% протоколов.