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РИА Новости

Матвиенко сама не будет выдвигать свою кандидатуру на пост спикера Совфеда

16:49 09.09.2019
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© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не будет сама выдвигать свою кандидатуру на этот пост и может занять его вновь только если это сочтут необходимым сенаторы.
Регламент Совфеда требует переизбрания председателя верхней палаты в случае проведения выборов губернатора в его регионе.
"Что касается моего возможного переизбрания председателем Совета Федерации, то я сама никогда ни на что не претендовала, никуда не просилась, не писала никаких заявлений. Если члены Совета Федерации сочтут необходимым, чтобы я продолжила свою работу в этом качестве, я сочту за честь. Но давайте дождёмся завершения необходимых процедур (после выборов губернатора Петербурга)", - сказала она.
Ранее глава горизбиркома Виктор Миненко сообщил, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города с 64,47% голосов после обработки 98,93% протоколов.
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15:46Единый день голосования
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФСанкт-ПетербургПолитика
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