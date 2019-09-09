Избирательное законодательство менять не стоит, считает Матвиенко

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прошедший в воскресенье в России единый день голосования и предшествовавшая ему избирательная кампания показали, что менять действующее избирательное законодательство не стоит, оно уже позволят проводить выборы по высоким стандартам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Действующее законодательство не нуждается в радикальном реформировании, оно уже позволяет проводить выборы по высоким стандартам", - сказала она журналистам.
Спикер отметила, что предвыборная кампания-2019 прошла открыто и конкурентно во всех регионах, несмотря на то что была "шумной и эмоциональной".