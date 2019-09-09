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РИА Новости
Единый день голосования

Избирательное законодательство менять не стоит, считает Матвиенко

16:45 09.09.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прошедший в воскресенье в России единый день голосования и предшествовавшая ему избирательная кампания показали, что менять действующее избирательное законодательство не стоит, оно уже позволят проводить выборы по высоким стандартам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Действующее законодательство не нуждается в радикальном реформировании, оно уже позволяет проводить выборы по высоким стандартам", - сказала она журналистам.
Спикер отметила, что предвыборная кампания-2019 прошла открыто и конкурентно во всех регионах, несмотря на то что была "шумной и эмоциональной".
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияПолитика
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