Избирательное законодательство менять не стоит, считает Матвиенко

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прошедший в воскресенье в России единый день голосования и предшествовавшая ему избирательная кампания показали, что менять действующее избирательное законодательство не стоит, оно уже позволят проводить выборы по высоким стандартам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Действующее законодательство не нуждается в радикальном реформировании, оно уже позволяет проводить выборы по высоким стандартам", - сказала она журналистам.