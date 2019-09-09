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РИА Новости
Единый день голосования

Хасиков хочет, чтобы экс-квнщик Тарбаев представлял Калмыкию в Совфеде

15:46 09.09.2019 (обновлено: 15:47 09.09.2019)
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© Михаил КлиментьевБату Хасиков
Бату Хасиков
© Михаил Климентьев
Бату Хасиков. Архивное фото
ЭЛИСТА, 9 сен - РИА Новости. Бату Хасиков, победивший на выборах главы Калмыкии, считает, что республику в Совете Федерации должен представлять бывший капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев.
Ранее сообщалось, что по результатам подсчетов 100% протоколов на выборах главы Калмыкии Хасиков побеждает с результатом 82,57%.
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"Именно это мое внутреннее ощущение и желание… Я хочу, чтобы исполнительную власть в Совете Федерации представлял Сангаджи Тарбаев", - сообщил журналистам Хасиков. Он отметил, что в том числе и кандидатуру Тарбаева вносил при подаче документов для участия в выборах.
Ранее Тарбаев заявлял РИА Новости, что считает Хасикова своим хорошим товарищем, с которым знаком много лет, и что в качестве сенатора он готов помогать развитию Калмыкии.
Сангаджи Тарбаев окончил Российский университет дружбы народов, был капитаном команды КВН "Сборная РУДН", телеведущим, является членом Общественной палаты Москвы, генеральным директором компании My Way Productions и продюсер промоуторской компании Fight Nights.
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Единый день голосованияСангаджи ТарбаевБату ХасиковСовет Федерации РФКалмыкияПолитика
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