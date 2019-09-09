Хасиков хочет, чтобы экс-квнщик Тарбаев представлял Калмыкию в Совфеде

ЭЛИСТА, 9 сен - РИА Новости. Бату Хасиков, победивший на выборах главы Калмыкии, считает, что республику в Совете Федерации должен представлять бывший капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев.

Ранее сообщалось, что по результатам подсчетов 100% протоколов на выборах главы Калмыкии Хасиков побеждает с результатом 82,57%.

"Именно это мое внутреннее ощущение и желание… Я хочу, чтобы исполнительную власть в Совете Федерации представлял Сангаджи Тарбаев", - сообщил журналистам Хасиков. Он отметил, что в том числе и кандидатуру Тарбаева вносил при подаче документов для участия в выборах.

Ранее Тарбаев заявлял РИА Новости, что считает Хасикова своим хорошим товарищем, с которым знаком много лет, и что в качестве сенатора он готов помогать развитию Калмыкии.