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РИА Новости
Единый день голосования

Медведев поздравил Беглова с избранием на пост губернатора Петербурга

15:13 09.09.2019 (обновлено: 15:28 09.09.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Александр Беглова с избранием на пост губернатора Санкт-Петербурга.
"Хочу также поздравить избранного губернатора Петербурга, Александра Беглова... Он самовыдвиженец, но не порывал своих связей с "Единой Россией". Мы также считаем его близким нам человеком. Поздравляем и желаем дальнейших успехов в должности губернатора", - сказал Медведев в региональном отделении ЕР в Петербурге.
Ранее глава горизбиркома Виктор Миненко сообщил, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города с 64,47% голосов после обработки 98,93% протоколов.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияДмитрий МедведевАлександр БегловСанкт-ПетербургПолитика
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