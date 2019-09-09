Медведев поздравил Беглова с избранием на пост губернатора Петербурга

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Александр Беглова с избранием на пост губернатора Санкт-Петербурга.
"Хочу также поздравить избранного губернатора Петербурга, Александра Беглова... Он самовыдвиженец, но не порывал своих связей с "Единой Россией". Мы также считаем его близким нам человеком. Поздравляем и желаем дальнейших успехов в должности губернатора", - сказал Медведев в региональном отделении ЕР в Петербурге.
Ранее глава горизбиркома Виктор Миненко сообщил, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города с 64,47% голосов после обработки 98,93% протоколов.