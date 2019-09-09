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РИА Новости
Единый день голосования

Жириновский предложил участвовать в выборах только парламентским партиям

14:52 09.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыборы в Мосгордуму VII созыва
Выборы в Мосгордуму VII созыва
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Выборы в Мосгордуму VII созыва
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил допускать на выборы в РФ представителей только парламентских партий.
"Мы сторонники внести изменения в законодательство, чтобы в выборах участвовали только парламентские партии, чтобы исключить огромное количество кандидатов. При этом все кандидаты регистрируются, и не должно быть оснований для отмены регистрации. Тогда будет разумное количество участников в выборах, а те, кто хотели бы индивидуально, самовыдвиженцы, начинайте работать в партийных структурах любой той партии, которая получит право участвовать во всех выборах", - сказал Жириновский на пресс-конференции.
Видеостена из экранов, на которые выведены изображения из помещений избирательных комиссий, в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
13:24Единый день голосования
В Кремле прокомментировали опасения во вмешательстве в выборы в России
При этом он подчеркнул, что члены ЛДПР всегда будут выдвигаться только от партии, самовыдвиженцев от них никогда не будет.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня прошли в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияЛДПРВладимир ЖириновскийРоссияПолитика
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