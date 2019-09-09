Жириновский предложил участвовать в выборах только парламентским партиям

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил допускать на выборы в РФ представителей только парламентских партий.

"Мы сторонники внести изменения в законодательство, чтобы в выборах участвовали только парламентские партии, чтобы исключить огромное количество кандидатов. При этом все кандидаты регистрируются, и не должно быть оснований для отмены регистрации. Тогда будет разумное количество участников в выборах, а те, кто хотели бы индивидуально, самовыдвиженцы, начинайте работать в партийных структурах любой той партии, которая получит право участвовать во всех выборах", - сказал Жириновский на пресс-конференции.

При этом он подчеркнул, что члены ЛДПР всегда будут выдвигаться только от партии, самовыдвиженцев от них никогда не будет.