Медведев рассказал о предложении учредить международную премию Менделеева

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев надеется, что ЮНЕСКО поддержит предложение России учредить премию в честь Менделеева.

На открытии Менделеевского съезда в Петербурге глава кабмина отметил, что Москва вышла с такой инициативой в рамках празднования международного года периодической таблицы химических элементов.

"Мы, я имею в виду Россию, обратились в ЮНЕСКО с предложением учредить международную премию за выдающиеся достижения в области химии, физики, математики и биологии, которая будет названа в честь Дмитрий Менделеева. Это первый случай, когда наша страна подает в ЮНЕСКО подобную заявку", — добавил Медведев.

По словам премьера, премия станет дополнительным стимулом для талантливых ученых.

"Для ученых важна, конечно, не только финансовая поддержка. Даже если она будет приличной, как это, надеюсь, будет с премией Менделеева. Каждый из двух лауреатов должен по нашему предложению получать по 250 тысяч долларов. Но дело не в этом. Все-таки признание заслуг на самом высоком международном уровне, принадлежность к мировой научной элите — это ценность особого порядка. Я надеюсь, что наша инициатива будет поддержана", — сказал премьер.

В ходе встречи с нобелевскими лауреатами и руководителями химических обществ Медведев, обращаясь к главе РАН, отметил, что непростая политическая ситуация в мире не отменит действия периодической системы.

"Вы сказали, что сейчас непростая политическая ситуация, нам нужно вырабатывать новые механизмы. Первое, что хотел бы констатировать, — непростая политическая ситуация не отменяет действие периодической системы Менделеева <…> Непростая политическая ситуация пройдет, а те закономерности, которые были открыты 150 лет назад нашим великим химиком, останутся", — отметил премьер.

Менделеевский съезд продлится до 13 сентября. В его работе планируют принять участие более трех тысяч человек, в том числе 300 иностранных ученых из 52 стран мира, включая нобелевских лауреатов.