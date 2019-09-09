Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T15:07Z
https://ria.ru/20190909/1558490796.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155840/12/1558401212_0:1841:2048:2993_1036x0_80_0_0_43987881524222bc321e39836b618d77.jpg
РИА Новости

Медведев рассказал о предложении учредить международную премию Менделеева

14:25 09.09.2019 (обновлено: 15:07 09.09.2019)
532
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев надеется, что ЮНЕСКО поддержит предложение России учредить премию в честь Менделеева.
На открытии Менделеевского съезда в Петербурге глава кабмина отметил, что Москва вышла с такой инициативой в рамках празднования международного года периодической таблицы химических элементов.
"Мы, я имею в виду Россию, обратились в ЮНЕСКО с предложением учредить международную премию за выдающиеся достижения в области химии, физики, математики и биологии, которая будет названа в честь Дмитрий Менделеева. Это первый случай, когда наша страна подает в ЮНЕСКО подобную заявку", — добавил Медведев.
По словам премьера, премия станет дополнительным стимулом для талантливых ученых.
Дмитрий Медведев выступает на церемонии открытия Международного года Периодической таблицы химических элементов в России
6 февраля, 17:30РИА Новости
Медведев призвал официально присвоить таблице Менделеева фамилию ученого
"Для ученых важна, конечно, не только финансовая поддержка. Даже если она будет приличной, как это, надеюсь, будет с премией Менделеева. Каждый из двух лауреатов должен по нашему предложению получать по 250 тысяч долларов. Но дело не в этом. Все-таки признание заслуг на самом высоком международном уровне, принадлежность к мировой научной элите — это ценность особого порядка. Я надеюсь, что наша инициатива будет поддержана", — сказал премьер.
В ходе встречи с нобелевскими лауреатами и руководителями химических обществ Медведев, обращаясь к главе РАН, отметил, что непростая политическая ситуация в мире не отменит действия периодической системы.
"Вы сказали, что сейчас непростая политическая ситуация, нам нужно вырабатывать новые механизмы. Первое, что хотел бы констатировать, — непростая политическая ситуация не отменяет действие периодической системы Менделеева <…> Непростая политическая ситуация пройдет, а те закономерности, которые были открыты 150 лет назад нашим великим химиком, останутся", — отметил премьер.
Вид на Санкт-Петербург. На переднем плане Стадион Петровский
08:23РИА Новости
В Петербурге открывается Менделеевский съезд по общей и прикладной химии
Менделеевский съезд продлится до 13 сентября. В его работе планируют принять участие более трех тысяч человек, в том числе 300 иностранных ученых из 52 стран мира, включая нобелевских лауреатов.
Также в мероприятии примут участие представители российских и зарубежных компаний, связанных с производством химических продуктов и материалов, в том числе фармацевтических субстанций. Планируется обсудить механизмы взаимодействия химической науки и промышленности.
1510026
Обсудить 1
Дмитрий МенделеевДмитрий МедведевЮНЕСКОРоссияСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Александр Беглов на выборах в Петербурге
Александр Беглов побеждает на выборах главы Петербурга
РИА
Новости
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин провел параллель между Бесланом и ЧП на объекте "Роскосмоса"
Шоколадные шарики с молоком
Роскачество обнаружило токсины в сухих завтраках
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на XXI Менделеевском съезде по общей и прикладной химии
Медведев поддержал идею создания фонда имени Менделеева
Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов
Глава ПФР поддержал проект о новой системе пенсионных накоплений
Президент РФ Владимир Путин и глава компании Газпром Алексей Миллер во время встречи
Путин обсудил с Миллером возможность поставок газа в Китай через Монголию
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
Предварительные результаты выборов в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
В Кремле прокомментировали результаты выборов в России
Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности
Лавров и Шойгу ответили на призыв к России быть "нормальной страной"
На территории газохранилища
Додон заявил о скидке до 70 долларов на российский газ для Молдавии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу пригласил французских военных принять участие в параде Победы
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
Напавший на дом Памфиловой признал вину
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Песков объяснил, почему Путин не встречал в аэропорту освобожденных россиян
Знак биологическая опасность
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:42В Праге руководство района рассмотрит ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
17:44Роскомнадзор рассказал о политической рекламе в Facebook
17:43Сергей Лавров встретился с Кириллом Вышинским
17:42Королева утвердила проект об отсрочке Brexit в случае отсутствия соглашения
17:39ЕР получит конституционное большинство в новом созыве парламента Крыма
17:34Депутат назвала ошибкой решение членов ЕР идти на выборы как самовыдвиженцы
17:34Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Идлибе, сообщил источник
Лента новостейМолния