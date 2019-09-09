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РИА Новости
Единый день голосования

В Крыму прокомментировали обвинения Киева в организации выборов

14:22 09.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев
Председатель Центральной избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Глава избиркома Крыма Михаил Малышев с иронией воспринял предъявленное Украиной обвинение за организацию выборов.
Ранее так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, входящая в структуру Генпрокуратуры Украины, на своем официальном сайте сообщила, что главе избирательной комиссии Крыма и его заместителю заочно предъявлено обвинение за организацию и проведение выборов в парламент и местные советы республики.
"Не хочется даже комментировать заявления фейковой прокуратуры, существующей только для того, чтобы получать средства из бюджета Украины. Путь они теперь на радостях от своего достижения станцуют гопак вприсядку", - сказал РИА Новости Малышев.
По его словам, никакие уголовные преследования, инициируемые украинской властью, не способны повлиять на работу крымского избиркома и проведение выборов в регионе.
По данным обработки более 93% протоколов, Единая Россия набирает на выборах в парламент Крыма 54,3%, следом идут ЛДПР с 17% и КПРФ с 8,2%. Остальные партии пока не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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