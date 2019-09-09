В Крыму прокомментировали обвинения Киева в организации выборов

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Глава избиркома Крыма Михаил Малышев с иронией воспринял предъявленное Украиной обвинение за организацию выборов.
Ранее так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, входящая в структуру Генпрокуратуры Украины, на своем официальном сайте сообщила, что главе избирательной комиссии Крыма и его заместителю заочно предъявлено обвинение за организацию и проведение выборов в парламент и местные советы республики.
"Не хочется даже комментировать заявления фейковой прокуратуры, существующей только для того, чтобы получать средства из бюджета Украины. Путь они теперь на радостях от своего достижения станцуют гопак вприсядку", - сказал РИА Новости Малышев.
По его словам, никакие уголовные преследования, инициируемые украинской властью, не способны повлиять на работу крымского избиркома и проведение выборов в регионе.
По данным обработки более 93% протоколов, Единая Россия набирает на выборах в парламент Крыма 54,3%, следом идут ЛДПР с 17% и КПРФ с 8,2%. Остальные партии пока не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.
Вчера, 13:45РИА НовостиВыборы глав регионов России