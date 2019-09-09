Зюганов положительно оценил результаты КПРФ на выборах

"Мы все делали, чтобы эти выборы провести гласно и достойно. Вся команда работала непосредственно на просторах России от Сахалина до Питера и Ленинграда, от Мурманска до Ставрополья и республик Северного Кавказа. Мы везде удвоили-утроили свои результаты, что бы вам ни говорили. В ближайшее время получите протокол. Мы укоренились в общественном настроении", - сказал Зюганов.