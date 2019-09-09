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РИА Новости
Единый день голосования

Зюганов положительно оценил результаты КПРФ на выборах

13:53 09.09.2019 (обновлено: 13:54 09.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер партии КПРФ Геннадий Зюганов
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. КПРФ улучшила свои результаты по итогам прошедших в воскресенье выборов и "укоренилась в общественном настроении", заявил лидер партии Геннадий Зюганов на пресс-конференции по итогам единого дня голосования.
"Мы все делали, чтобы эти выборы провести гласно и достойно. Вся команда работала непосредственно на просторах России от Сахалина до Питера и Ленинграда, от Мурманска до Ставрополья и республик Северного Кавказа. Мы везде удвоили-утроили свои результаты, что бы вам ни говорили. В ближайшее время получите протокол. Мы укоренились в общественном настроении", - сказал Зюганов.
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"Я считаю, что эти результаты являются хорошей основой для дальнейшего шага вперед по выводу страны из кризиса", - добавил лидер партии.
Как отметил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, несмотря на попытки снять коммунистов с выборов, кандидаты компартии заняли "уверенное второе место" в большей части регионов страны.
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В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 заксобраний, прямые выборы депутатов 21 городской думы.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияКПРФГеннадий ЗюгановМоскваПолитика
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