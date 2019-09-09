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РИА Новости
Единый день голосования

В Кремле прокомментировали результаты выборов в России

13:24 09.09.2019 (обновлено: 14:14 09.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредварительные результаты выборов в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Предварительные результаты выборов в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Мнения о возможном протестном голосовании москвичей на выборах в городскую думу не подтвердились, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что колебания показателей возможны, но итоги подводить надо только на основании системных и обобщающих выводов.
В то же время, по его мнению, прошедшая избирательная кампания была успешной для "Единой России" — партия показала свое политическое лидерство.
В целом, как добавил Песков, выборы прошли "достаточно ровно", в рабочей атмосфере.
Предварительные итоги выборов депутатов Московской городской Думы на мониторе в информационном центре ЦИК.
06:48Выборы в Мосгордуму
Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме
В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах прошли выборы разного уровня, в том числе в Мосгордуму.
"Единая Россия" не выдвигала кандидатов в депутаты столичного парламента — члены партии шли на выборы в качестве самовыдвиженцев.
По предварительным данным, после обработки 100% протоколов они занимают 26 мест в Московской городской думе, кандидаты от КПРФ — 13 мест, от "Яблока" и "Справедливой России" — по три.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияЕдиный день голосования в РоссииДмитрий ПесковРоссияПолитика
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