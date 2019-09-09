В Кремле прокомментировали результаты выборов в России

Предварительные результаты выборов в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Мнения о возможном протестном голосовании москвичей на выборах в городскую думу не подтвердились, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что колебания показателей возможны, но итоги подводить надо только на основании системных и обобщающих выводов.

В то же время, по его мнению, прошедшая избирательная кампания была успешной для "Единой России" — партия показала свое политическое лидерство.

В целом, как добавил Песков, выборы прошли "достаточно ровно", в рабочей атмосфере.

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах прошли выборы разного уровня, в том числе в Мосгордуму.

"Единая Россия" не выдвигала кандидатов в депутаты столичного парламента — члены партии шли на выборы в качестве самовыдвиженцев.