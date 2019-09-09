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РИА Новости

Эксперт объяснил итоги выборов в Севастополе ситуативным голосованием

13:19 09.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Снижение явки на выборах в парламент Севастополя в сравнении с выборами 2014 года и появление многопартийного законодательного собрания стали следствием нескольких факторов, в числе которых ситуативное голосование в связи с противостоянием исполнительной и законодательной властей в регионе, сказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе Наталья Киселева.
Горизбирком Севастополя объявил предварительные результаты распределения мандатов в региональном Заксобрании: "Единой России", по предварительным данным, достанется 15 мест из 24, впервые в севастопольском парламенте будет представлена КПРФ, делегатам которой отойдет три мандата, ЛДПР увеличит представительство с двух до трех депутатов, также впервые по одному месту получат эсеры, зеленые и Партия пенсионеров. Явка на выборах превысила 29%.
Севастополь
12:26Единый день голосования
КПРФ впервые получит три мандата в парламенте Севастополя
Киселева отметила, что явка в Севастополе снизилась более чем в 1,5 раза - в 2014 году на выборах в Заксобрание она составляла 48,5%, а количество партий, преодолевших проходной барьер, увеличилось с двух до пяти. В Заксобрании Севастополя прошлого созыва единороссы имели 22 места, представители ЛДПР - два мандата, депутатов от КПРФ и других партий не было.
Эксперт считает, что факторами невысоких показателей явки являются общемировые тенденции и обычно более низкая электоральная активность на региональных выборах по сравнению с общенациональными. По ее мнению, низкой явке способствовала пассивность протестного электората и слабость местных отделений партий, конкурировавших с "Единой Россией".
Эмблема партии Единая Россия
10:39Единый день голосования
"Единая Россия" набрала 38,5% голосов на выборах в парламент Севастополя
"В Севастополе к этим факторам можно добавить длительное противостояние между законодательной и исполнительной властью, что привело к ситуативному голосованию по принципу "так не доставайся же ты никому". Но при этом "Единой России" удалось сохранить в Заксобрании большинство, хотя партийный рейтинг снизился почти в два раза", - сказала РИА Новости Киселева.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Выборы глав регионов России
Вчера, 13:45РИА Новости
Выборы глав регионов России
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Наталья КиселеваФонд развития гражданского обществаЛДПРКПРФСевастопольРоссияПолитика
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