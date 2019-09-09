Эксперт объяснил итоги выборов в Севастополе ситуативным голосованием

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Снижение явки на выборах в парламент Севастополя в сравнении с выборами 2014 года и появление многопартийного законодательного собрания стали следствием нескольких факторов, в числе которых ситуативное голосование в связи с противостоянием исполнительной и законодательной властей в регионе, сказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе Наталья Киселева.

Горизбирком Севастополя объявил предварительные результаты распределения мандатов в региональном Заксобрании: "Единой России", по предварительным данным, достанется 15 мест из 24, впервые в севастопольском парламенте будет представлена КПРФ, делегатам которой отойдет три мандата, ЛДПР увеличит представительство с двух до трех депутатов, также впервые по одному месту получат эсеры, зеленые и Партия пенсионеров. Явка на выборах превысила 29%.

Киселева отметила, что явка в Севастополе снизилась более чем в 1,5 раза - в 2014 году на выборах в Заксобрание она составляла 48,5%, а количество партий, преодолевших проходной барьер, увеличилось с двух до пяти. В Заксобрании Севастополя прошлого созыва единороссы имели 22 места, представители ЛДПР - два мандата, депутатов от КПРФ и других партий не было.

Эксперт считает, что факторами невысоких показателей явки являются общемировые тенденции и обычно более низкая электоральная активность на региональных выборах по сравнению с общенациональными. По ее мнению, низкой явке способствовала пассивность протестного электората и слабость местных отделений партий, конкурировавших с "Единой Россией".